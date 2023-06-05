В Бурятии детсадовцев научили разделять мусор

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Дети и их родители собирают батарейки и пластиковые крышки



Сотрудники Тункинского национального парка провели занятие в детском саду №4 села Кырен на тему раздельного сбора мусора. Мероприятие прошло в рамках Международного дня биологического разнообразия.



Сотрудник по экологическому просвещению Баирма Армаева провела с детьми урок, рассказав, что мусор бывает разный. Самыми вредными являются пластиковые отходы, а самыми опасными – использованные батареи и аккумуляторы.



- В конце занятия дети сами разложили по контейнерам мусор, а главное они поняли, что нужно беречь природу и раздельно собирать отходы, - сообщили в нацпарке.



Воспитатель старшей группы Эржена Кырмыгенова рассказала, что дети участвуют в экологической акции национального парка и собирают отработанные батареи, крышечки. В 2022 году детский сад №4 сдал 218 батареек, 650 крышечек.

