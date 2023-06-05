Дети и их родители собирают батарейки и пластиковые крышки
Сотрудники Тункинского национального парка провели занятие в детском саду №4 села Кырен на тему раздельного сбора мусора. Мероприятие прошло в рамках Международного дня биологического разнообразия.
Сотрудник по экологическому просвещению Баирма Армаева провела с детьми урок, рассказав, что мусор бывает разный. Самыми вредными являются пластиковые отходы, а самыми опасными – использованные батареи и аккумуляторы.
- В конце занятия дети сами разложили по контейнерам мусор, а главное они поняли, что нужно беречь природу и раздельно собирать отходы, - сообщили в нацпарке.
Воспитатель старшей группы Эржена Кырмыгенова рассказала, что дети участвуют в экологической акции национального парка и собирают отработанные батареи, крышечки. В 2022 году детский сад №4 сдал 218 батареек, 650 крышечек.
В Бурятии детсадовцев научили разделять мусор
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность
«Бүүбэйн төөдэйн» состоится в субботу
Будут организованы несколько тематических площадок
В рамках праздника прошёл международный турнир по футболу
Победителям конкурса на премию мэра вручат по 30 тысяч рублей
Акция прошла с целью восполнения популяции рыбы
Команда прошла в финал СФО
Монголия и Таиланд договорились сотрудничать в туризме, культуре и образовании
Мраморные глыбы в Бугульдейке снова стали белыми
Праздничные богослужения прошли в храмах республики
Главным фильмом-победителем стала лента из Китая
Из-за них над популярным местом отдыха даже почернело небо
Она коснётся модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры
Документы будут приниматься по установленной очерёдности
С погодой не везло также Бурятии и Монголии