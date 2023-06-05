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В Улан-Удэ наградят «Молодые таланты»

В Улан-Удэ наградят «Молодые таланты»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителям конкурса на премию мэра вручат по 30 тысяч рублей

В Улан-Удэ ежегодно проходит конкурс на соискание звания «Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». В 2023 году в конкурсную комиссию поступило 47 заявок, и по результатам их рассмотрения определены 15 лауреатов в трёх номинациях.

В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» награды получат: Карина Т., студентка Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, Любовь С., ученица гимназии № 33, Роман Нимаев, студент Бурятского государственного университета, Эдуард В., студент Бурятского колледжа технологий и лесопользования, Евгений Б., студент технологического колледжа.

Победителями в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности» стали: Сарюна Юмчинова, сотрудник Улан-Удэнского местного отделения партии «Единая Россия», Даниил Бутаков, руководитель волонтёрского движения «Горячие сердца», Роман Литвинцев, студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, Никита Машанов, студент Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Мария Н., студентка техникума строительства и городского хозяйства.

В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями были названы: Юлия Ли, преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса, Наталья Плоткина, консультант комитета по культуре, Кристина Зимина, преподаватель республиканского многоуровневого колледжа, Ананда Очиров, заместитель декана по воспитательной работе исторического факультета Бурятского государственного университета, Екатерина Баранова, преподаватель колледжа искусств.

Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты», вручается диплом и единовременное материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Торжественное награждение лауреатов состоится 23 июня в преддверии Дня российской молодёжи. Об этом сообщает управление по информационной политики Улан-Удэ.


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