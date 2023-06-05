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В Иркутской области проведут шаманский тайлаган

В Иркутской области проведут шаманский тайлаган
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Бүүбэйн төөдэйн» состоится в субботу

10 июня в Корсукской долине в Иркутской области состоится тайлаган «Бүүбэйн төөдэйн», посвящённый покровительнице деторождения и семейного благополучия. Родом из Алари, Бүүбэйн төөдэ поставила тринадцать бариса от Эрхүүhэ (Иркутска) до озера Хүдэн и обрела особый статус в высшем мире.

На обряде шаманы проведут молебен в защиту земляков — участников СВО в Украине. Для участия необходимо направить заявку на электронную почту совета шаманских общин Иркутской области: [email protected].

Начало тайлагана в 10:00 часов. Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун (0,5 л), готовый саламат (зөөхэй), сигареты.

Верующие, которые не смогут приехать на обряд, но желают, чтобы шаманы включили их имена в молитвенные чтения, должны отправить списки имён (заявка) на почту: [email protected]. Женщины (арюун) также могут присутствовать вблизи от участников. Обряд исполняют мужчины. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение: 18+.

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