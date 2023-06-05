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Иркутск отпраздновал День города

Иркутск отпраздновал День города
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В рамках праздника прошёл международный турнир по футболу

В Иркутске отпраздновали 362-летие города. Во всех округах прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие тысячи жителей.

На стадионе «Авиатор» подготовили программу «Иркутск – город спортивный». Все желающие смогли сдать ГТО, посоревноваться в дартс и панна-бол. Были вручены значки и удостоверения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и награждены победители спартакиады среди студенческих команд. Также здесь поздравили молодожёнов, заключивших брак 3 июня.

Три сборные команды из городов Иркутск, Нинбо (Китайская Народная Республика) и Улан-Батор (Монголия) приняли участие в товарищеских матчах по футболу. Победителями турнира стала команда КНР.

На площадке у памятника Александру III состоялись швейный фест «Байкал Шьютифул» и финал конкурса «Голос моего города». В сквере имени Кирова провели интерактивные программы для детей. Накануне праздника на главной площади города установили «Дерево жизни»: сотрудники информационно-туристской службы выдавали ленты, на которых можно было написать пожелание городу и его жителям, а затем повязать на ветви.

На площади графа Сперанского прошёл большой праздничный концерт «С днём рождения, Иркутск». Там же состоялось одно из главных событий Байкальской недели искусства и ремёсел – открытый показ «Этноподиум. Ангара. Счастье чистой воды». Свои работы представили дизайнеры из России и стран ближнего зарубежья. Зрители увидели стилизованные костюмы разных национальностей, а также традиционную русскую одежду 19-20 веков, собранную в этнографических экспедициях.

На главной сцене выступил этнический певец Гурудэ. Празднование завершилось программой иркутской кавер-группы «Беррн», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск день города

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