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В Улан-Удэ двух водителей оштрафовали за неправильную перевозку груза

В Улан-Удэ двух водителей оштрафовали за неправильную перевозку груза
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Нарушителям придётся выложить по 500 рублей

В среду, 29 марта, в микрорайоне Силикатный в Улан-Удэ состоялся рейд под названием «Полог». Его устроили сотрудники ГИБДД и администрации Октябрьского района. Всего они проверили пять большегрузных машин.

В итоге к административной ответственности привлекли двух водителей. Им придётся ответить по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ – за несоблюдение правил перевозки грузов. Штраф за это составляет 500 рублей.

Такие рейды проводятся в городе регулярно и направлены они на выявление водителей, перевозящих сыпучие и строительные материалы, ветки, мусор и листья без специального тента. Машины необходимо накрывать брезентом или пологом ради безопасности дорожного движения и для того, чтобы не засорять дорожное полотно, пояснили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. 
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