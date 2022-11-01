За прошедшие сутки от этой болезни никто не умер
Коронавирус в Бурятии продолжает снижение. За минувшие сутки в республике выявлено 15 больных. Днём ранее сообщалось о 18 заражённых.
Общее число случаев заболеваний с начала пандемии на утро 1 ноября в Бурятии составляет 152 119. Из них 46% (70 055) приходится на жителей Улан-Удэ.
От COVID-19 за всё время в Бурятии скончались 3088 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сейчас больницах лежат 44 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано шесть человек. В реанимации находятся шесть больных, пять из которых пенсионеры.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 253 человека.
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Общество, Фото:
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