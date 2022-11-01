Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать

За прошедшие сутки от этой болезни никто не умер



Коронавирус в Бурятии продолжает снижение. За минувшие сутки в республике выявлено 15 больных. Днём ранее сообщалось о 18 заражённых.



Общее число случаев заболеваний с начала пандемии на утро 1 ноября в Бурятии составляет 152 119. Из них 46% (70 055) приходится на жителей Улан-Удэ.



От COVID-19 за всё время в Бурятии скончались 3088 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Сейчас больницах лежат 44 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано шесть человек. В реанимации находятся шесть больных, пять из которых пенсионеры.



На амбулаторном лечении и наблюдении – 253 человека.

