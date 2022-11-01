01 ноября

31 октября

Популярное

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшие сутки от этой болезни никто не умер

Коронавирус в Бурятии продолжает снижение. За минувшие сутки в республике выявлено 15 больных. Днём ранее сообщалось о 18 заражённых.

Общее число случаев заболеваний с начала пандемии на утро 1 ноября в Бурятии составляет 152 119. Из них 46% (70 055) приходится на жителей Улан-Удэ.

От COVID-19 за всё время в Бурятии скончались 3088 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Сейчас больницах лежат 44 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано шесть человек. В реанимации находятся шесть больных, пять из которых пенсионеры.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 253 человека. 
коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Общество, 01.11.2022
За прошедшие сутки от этой болезни никто не умер
В мэрии Улан-Удэ обсудили проблему с бродячими собаками
В мэрии Улан-Удэ обсудили проблему с бродячими собаками
Общество, 01.11.2022
В городе усилят контроль на городских объектах
Бурятия примет фестиваль индийского танца
Бурятия примет фестиваль индийского танца
Общество, 01.11.2022
Ансамбли республики покажут свои лучшие номера
Жителям Иркутска покажут праздничный концерт «Мы вместе»
Жителям Иркутска покажут праздничный концерт «Мы вместе»
Общество, 01.11.2022
Он состоится в День народного единства
Ноябрь в Бурятии начнётся ветреной погоды
Ноябрь в Бурятии начнётся ветреной погоды
Общество, 01.11.2022
В Улан-Удэ днём около 0 градусов
Жителей Улан-Удэ в честь Дня единства угостят пловом
Жителей Улан-Удэ в честь Дня единства угостят пловом
Общество, 31.10.2022
В парке столиц Бурятии состоится праздничная программа
В Бурятии проведут всероссийский борцовский турнир памяти Замбалова
В Бурятии проведут всероссийский борцовский турнир памяти Замбалова
Общество, 31.10.2022
За медали поборются юноши 2007-2009 годов рождения
Ксения Зубакина из Бурятии завоевала семь медалей чемпионата ДФО
Ксения Зубакина из Бурятии завоевала семь медалей чемпионата ДФО
Общество, 31.10.2022
Ещё две золотые медали завоевал пловец Михаил Пушников
4 ноября по Чите пройдёт крестный ход
4 ноября по Чите пройдёт крестный ход
Общество, 31.10.2022
По пути маршрута будет перекрыто движение для всех видов транспорта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^