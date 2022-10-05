Заявки принимаются до 20 октября
В Бурятии объявлен приём заявок на участие в конкурсе чтецов среди актёров профессиональных театров республики «Звезда прекрасная сияла». Мероприятие посвящается 75-летию со дня основания Союза театральных деятелей РБ и 85-летию со дня рождения выдающегося писателя и драматурга Александра Вампилова.
Тематика конкурса не ограничивается только творчеством Вампилова, участникам предлагается выбрать произведения и его современников. Это поэты-шестидесятники Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский, Вознесенский, Окуджава; писатели Шукшин, Аксёнов и многие другие.
Местом проведения конкурса станет молодёжный художественный театр Улан-Удэ. Дата и время проведения: 31 октября в 15:00.
Конкурсанты по своему желанию могут представить на конкурсе как стихотворение, так и прозу. Возраст участников не ограничен.
Главным призом конкурса станет творческая командировка.
Приём заявок производится до 20 октября на электронную почту: [email protected] с пометкой «ЗАЯВКА НА КОНКУРС». Об этом сообщает Союз театральных деятелей Бурятии.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии стартует конкурс театральных актёров-чтецов
Общество, Фото:
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