В Улан-Удэ устроят «зелёные ворота» в 100-е кварталы

Сквер у школы №63 благоустроили



В столице Бурятии благоустроили сквер возле нового корпуса школы №63. Подрядная организация провела планировку площади, уложила щебень и заасфальтировала прогулочные дорожки общей площадью 1000 кв.м. Здесь установили девять скамеек и урн, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Весной следующего года по проекту «Зелёный город» здесь пройдёт масштабное озеленение, чтобы сквер в будущем стал главным местом отдыха местных жителей.



По словам директора школы №63 Батора Лудупова, здесь появится настоящий небольшой парк с прогулочной зоной и местами отдыха. Сквер можно будет символично назвать «зелёными воротами» в 100-е кварталы.



Новый корпус школы № 63 принял своих учеников 1 сентября 2018 года. Он стал частью большой муниципальной программы по строительству новых школ и детских садов. С этого момента школа №63 стала самым большим по количеству учеников средним образовательным учреждением, здесь учатся 2764 ребёнка, была ликвидирована третья смена.



В 2019 году родители школьников вместе с учителями посадили у школы «Аллею отцов». Идею проведения данной акции в городских скверах и парках в рамках проекта «Зелёный город» горожанам предложил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- «Аллея отцов» — для тех, кто хочет посадить дерево и готов дать старт новой семейной традиции», - сказал он тогда.

