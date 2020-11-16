Сквер у школы №63 благоустроили
В столице Бурятии благоустроили сквер возле нового корпуса школы №63. Подрядная организация провела планировку площади, уложила щебень и заасфальтировала прогулочные дорожки общей площадью 1000 кв.м. Здесь установили девять скамеек и урн, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Весной следующего года по проекту «Зелёный город» здесь пройдёт масштабное озеленение, чтобы сквер в будущем стал главным местом отдыха местных жителей.
По словам директора школы №63 Батора Лудупова, здесь появится настоящий небольшой парк с прогулочной зоной и местами отдыха. Сквер можно будет символично назвать «зелёными воротами» в 100-е кварталы.
Новый корпус школы № 63 принял своих учеников 1 сентября 2018 года. Он стал частью большой муниципальной программы по строительству новых школ и детских садов. С этого момента школа №63 стала самым большим по количеству учеников средним образовательным учреждением, здесь учатся 2764 ребёнка, была ликвидирована третья смена.
В 2019 году родители школьников вместе с учителями посадили у школы «Аллею отцов». Идею проведения данной акции в городских скверах и парках в рамках проекта «Зелёный город» горожанам предложил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- «Аллея отцов» — для тех, кто хочет посадить дерево и готов дать старт новой семейной традиции», - сказал он тогда.
В Улан-Удэ устроят «зелёные ворота» в 100-е кварталы
Общество, Фото:
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