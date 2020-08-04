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Балерина из Бурятии представит свою постановку на международном уровне

Балерина из Бурятии представит свою постановку на международном уровне
Общество,  Фото:Наталия Уланова
Бурятский дуэт прошёл отбор на международный фестиваль виртуальных спектаклей

Солистка балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Алиса Шикина дебютирует в качестве постановщика на международном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе оперного театра.

Весной дебютная работа артистки в качестве хореографа - «Размышления» - была отмечена на I хореографическом конкурсе имени народного артиста РСФСР Петра Абашеева, тогда Шикина стала лауреатом II степени. В августе состоится уже международная премьера – постановка Involving, в которой она танцует вместе артистом балета Валерием Видманкиным. Эта постановка прошла отбор в число 60 участников первого международного фестиваля виртуальных спектаклей Sanskar. Вместе с десятью представителями России свои творения представят постановщики из Италии, Швейцарии, Бельгии, Мексики, США, Канады, Голландии, Нигерии, Мадагаскара, Индии, Бразилии, Германии, Австралии, Эквадора, Норвегии, Эстонии, Великобритании, ЮАР, Коста-Рики, Франции, Гонгконга и Испании.

- Фестиваль открыт для участия артистов со всего мира, как возможность представить свои новые творения, которые создавались во время периода изоляции, - говорится в заявлении организаторов. - Мы хотим возвестить о наступлении новой эры творческих возможностей и подачи танцевального искусства. Тема I Фестиваля виртуальных спектаклей Sanskar – «Вызов неопределённости». Идея свободы встала под вопросом на протяжении нескольких месяцев, хотя всегда являлась основополагающей человеческой потребностью и играет важнейшую роль в жизни каждого. Несмотря на различия в современных условиях жизни всех континентов, мы все пытаемся понять «новую нормальность» и её значение для всех.

Фестиваль пройдёт с 10 по 16 августа, он будет доступен для просмотра после регистрации специальной интернет-платформы. Бурятский дуэт выступит в последний день выступлений.

- Раньше фестиваль Sanscar проходил вживую, а теперь вот перешёл в онлайн. Очень приятно стать одним из участников такого интересного проекта, особенно в качестве хореографа. Мне нравится развиваться в этом направлении, создавать что-то свое. Танцевать люблю не меньше, просто постоянно возникают какие-то творческие идеи, которые хочется реализовать. Конечно, очень стимулирует, что моя работа вошла в число лауреатов на конкурсе имени Петра Тимофеевича Абашеева, а теперь вот, получается, вышла на международный уровень. Заявленная тема очень важна и волнительна, будет интересно посмотреть на реакцию, как мне удалось ее прочувствовать и воплотить в танец, - поделилась Алиса Шикина.

Возрастное ограничение – 12+

балет театр оперы и балета
 
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