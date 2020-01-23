В Бурятии с повару и разнорабочему задолжали 110 тысяч рублей заработной платы

Работники предприятия пожаловались в прокуратуру



В прокуратуру Баунтовского района Бурятии обратились двое работников золотодобывающего предприятия. Они заявили о нарушении их прав на оплату труда.



Установлено, что граждане временно работали на предприятии поваром и разнорабочим. Однако трудовой договор с ними не заключался, заработная плата выплачена частично.



Генеральному директору организации внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.



В отношении директора возбуждены два административных производства за невыплату в срок заработной платы и за уклонение от оформления трудового договора. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.



В результате прокурорского вмешательства заявителям выплачена задолженность по заработной плате в сумме 110 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

