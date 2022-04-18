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В Бурятии поставщику лекарств для онкобольных назначили штраф в 218 тысяч

В Бурятии поставщику лекарств для онкобольных назначили штраф в 218 тысяч
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Штраф компания оспаривала в Четвёртом арбитражном апелляционном суде

Поставщик лекарств оспаривал штраф, выписанный в Бурятии за нарушение контракта на поставку лекарства для людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Предприятие подало апелляционную жалобу в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в Чите.

Ранее Арбитражный суд Бурятии назначил организации штраф в размере 218 тысяч рублей за нарушение условий государственного контракта на поставку дорогостоящего препарата для людей, страдающих онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба Четвёртого апелляционного суда.

В июне 2020 года между министерством здравоохранения Бурятии и предприятием был заключен госконтракт на поставку четырёх упаковок дорогого лекарства. На следующий месяц была получена одна упаковка, оставшиеся три в минздрав Бурятии доставлены не были.

Минздрав Бурятии, у которого возникли вопросы по качеству препарата, в целях недопущения поставки контрафактного лекарственного препарата, направил письма производителю лекарства, печать которого стояла на документах и поставщику лекарственного средства. Производитель сообщил, что отгрузка данного лекарственного препарата поставщику минздрава Бурятии не производилась, договорные отношения с исполнителем государственного контракта отсутствуют.

Организация-поставщик не смогла доказать качество дорогостоящего лекарственного препарата для лечения льготной категории граждан, страдающих онкологическими заболеваниями. Зато сообщила, что в цепочке от производителя до поставщика участвовало шесть организаций и, предположительно, одной из них был производитель лекарственных средств.

В последующем поставщик лекарственного средства направил письмо министерству здравоохранения Бурятии с просьбой расторгнуть госконтракт. Лекарственный препарат был возвращён поставщику, а государственный контракт расторгнут.

Затем минздрав обратился в Арбитражный суд Бурятии с иском к о взыскании штрафа в размере 218 тысяч рублей, предусмотренного контрактом за каждый факт неисполнения его условий.

В судебном заседании ответчик не признал исковые требования, заявляя, что истец необоснованно требовал у документы по качеству поставляемого товара, так как условия контракта такого требования не содержат. Более того, по мнению ответчика, истец имел право назначить экспертизу в рамках исполнения контракта, если у него имелись сомнения в подлинности препарата. Также общество заявило ходатайство о снижении размера неустойки.

Арбитражный суд Бурятии установил факт нарушений условий контракта со стороны поставщика. Суд удовлетворил исковые требования минздрав, указав при этом, что заказчик не вправе допускать случаи поставки гражданам, больным онкологическими заболеваниями, контрафактного товара. Поэтому дополнительные меры, предпринятые по контролю качества товара, суд счёл оправданными. Также суд не нашел оснований для снижения размера штрафа.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, предприятие обратилось с апелляционной жалобой в Четвёртый арбитражный апелляционный суд. Заседание состоялось 18 апреля.

Четвёртый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения.
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