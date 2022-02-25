Эксперты считают, что санкции США против Сбербанка несущественны

Представители Сбера заявили, что банк и все его системы работают в штатном режиме



Сбербанк внесён в американский санкционный список, следует из сообщения американского Белого дома. Однако на банк не распространяются «полные блокирующие санкции» (список SDN), что означает максимально возможные ограничения - блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. Сбер добавлен в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции по ним осуществляться не будут.



По мнению экспертов рынка, Сберу повезло гораздо больше, поскольку такое решение на работу банка, где сосредоточены активы россиян, почти не повлияет.



По словам доцента факультета «Экономики и менеджмента» Московского областного филиала РАНХиГС Михаила Перельмана, Сбер отделался «лёгким испугом».



- Карты Сбербанка продолжат работать за рубежом. Кроме того, на работу банка внутри страны санкции влияния не окажут. Да и активы банка заблокированы не будут, в принципе, он может далее вести дела с партнёрами из Соединённых Штатов, например, приобретать у них определённые товары, - заявил эксперт.



Подтверждает слова коллеги и научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, добавляя, что санкции, введённые в отношении Сбербанка, не являются блокирующими, по сути, речь идёт об ограничении на финансирование.



Напомним, что введение санкций – реакция властей США на начало специальной военной операции России в Донбассе.



Ранее в Сбере сообщали, что «готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов». Банк и все его системы работают в штатном режиме, сообщал утром 24 февраля представитель Сбера.



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк) www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

