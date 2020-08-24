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В Бурятии золотодобытчик отсудил 150 тысяч за профзаболевание

В Бурятии золотодобытчик отсудил 150 тысяч за профзаболевание
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине установили утрату профессиональной трудоспособности на 30%

В Бурятии судебные приставы взыскали с золотодобывающей компании моральный вред в размере 150 тысяч рублей. С таким требованием в суд обратился работник компании в связи с приобретением профессионального заболевания.

Мужчина, работающий в золотодобывающей компании подземным проходчиком, обратился в суд в связи с несоблюдением работодателем требований в области охраны труда, повлекшим возникновение у него профессиональных заболеваний.

- Согласно справке медико-социальной экспертизы, мужчине установлена утрата профессиональной трудоспособности на 30% и диагностирована вибрационная болезнь 1-2 степени от воздействия локальной вибрации, а также хроническая нейросенсорная тугоухость 1 и 2 степени. Причиной профессионального заболевания послужила длительная работа в условиях локальной вибрации, превышающей предельно допустимые значения, - пояснили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В службе судебных приставов в отношении публичного акционерного общества было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику вручили требование об исполнении решения суда и предупреждение об административной ответственности.

На сегодняшний день взысканная сумма компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей перечислена на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Кроме этого, дополнительно в доход государства компанией оплачен исполнительский сбор в размере 10 500 рублей.
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