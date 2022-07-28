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По набережной в Иркутске гулял голый мужчина

Происшествия, 
Полицейским он объяснял, что ничего не помнит

27 июля в полицию Иркутской области поступило несколько сообщений о голом мужчине, разгуливающему по набережной реки Ангара. На нём были только кроссовки и рюкзак.

Прибывшие на место полицейские обнаружили нудиста и доставили в отдел. Нарушителем оказался 31-летний кассир одного из магазинов города. Сам нудист пояснил полицейским, что выпивал алкоголь и не помнит дальнейших событий.

- Неадекватно ввёл себя в состоянии алкогольного опьянения. Выпивал и пришёл в себя уже здесь (в полиции), - сказал задержанный.

В отношении нарушителя возбудили ряд административных нарушений, в том числе за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
мелкое хулиганство

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