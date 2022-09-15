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В Бурятии выберут «Папу года»

В Бурятии выберут «Папу года»
Общество,  Фото:pixabay.com
Итоги озвучат в конце октября

В Бурятии стартовал конкурс «Папа года – 2022», который проводится четвёртый год подряд. Конкурс приурочен ко Дню отца, который в Бурятии отмечается в последнее воскресенье октября. В 2022 году этот день приходится на 30 октября, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

- Праздник День отца демонстрирует высокое общественное предназначение мужчины, который для своего ребёнка стал родителем, мудрым наставником, защитником и другом. Ведь благополучие и успех семьи во многом зависят от воспитания, которое будет заложено в детей обоими родителями - папой и мамой. Женщина воспитывает в ребёнке основы доброты и нравственности. Мужчины формирует у ребёнка честность, благородство и мужественность, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Конкурс «Папа года – 2022» проводится в два этапа - районный и республиканский. Итоги первого подведут до 10 октября, республиканский этап (заочный) – состоится с 17 по 21 октября.

Финальные конкурсные задания будут состоять из трёх этапов. Первый из них - визитная карточка «С любовью о папе…», в котором важно раскрыть тему «Что значит быть отцом?» лично для участника конкурса. В этом папе могут помогать все члены семьи, друзья, коллеги и т.д.

Второй этап финала - конкурс «Папа может…» состоит из блиц-опроса на определённую тематику, а также испытаний умений папы. И в завершении надо презентовать свои таланты на творческом конкурсе «Домашнее задание» на тему: «А у нас в семье традиция…». В конкурсе могут принимать участие вся семья, включая дедушек и бабушек.

Финал конкурса и награждение победителей назначены на 27 октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году победителем конкурса стал папа из Курумканского района - начальник караула пожарной части Элбэк Раднаев
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