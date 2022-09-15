Итоги озвучат в конце октября
В Бурятии стартовал конкурс «Папа года – 2022», который проводится четвёртый год подряд. Конкурс приурочен ко Дню отца, который в Бурятии отмечается в последнее воскресенье октября. В 2022 году этот день приходится на 30 октября, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
- Праздник День отца демонстрирует высокое общественное предназначение мужчины, который для своего ребёнка стал родителем, мудрым наставником, защитником и другом. Ведь благополучие и успех семьи во многом зависят от воспитания, которое будет заложено в детей обоими родителями - папой и мамой. Женщина воспитывает в ребёнке основы доброты и нравственности. Мужчины формирует у ребёнка честность, благородство и мужественность, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Конкурс «Папа года – 2022» проводится в два этапа - районный и республиканский. Итоги первого подведут до 10 октября, республиканский этап (заочный) – состоится с 17 по 21 октября.
Финальные конкурсные задания будут состоять из трёх этапов. Первый из них - визитная карточка «С любовью о папе…», в котором важно раскрыть тему «Что значит быть отцом?» лично для участника конкурса. В этом папе могут помогать все члены семьи, друзья, коллеги и т.д.
Второй этап финала - конкурс «Папа может…» состоит из блиц-опроса на определённую тематику, а также испытаний умений папы. И в завершении надо презентовать свои таланты на творческом конкурсе «Домашнее задание» на тему: «А у нас в семье традиция…». В конкурсе могут принимать участие вся семья, включая дедушек и бабушек.
Финал конкурса и награждение победителей назначены на 27 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году победителем конкурса стал папа из Курумканского района - начальник караула пожарной части Элбэк Раднаев.
В Бурятии выберут «Папу года»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рейтинг возглавили жители Поселья и Онохоя
За сутки выявили более 300 заражённых
Итоги озвучат в конце октября
Военнослужащие «Байкала» обратились к землякам
Работа идёт с четырёх часов утра
По словам пассажиров, на одном из маршрутов терминалы стали убирать
Женщине два года не отвечали на заявление
Это необходимо сделать, «чтобы не стать частью печально статистики»
Гала-концерт состоится 24 сентября в Улан-Удэ
В соревнованиях примут участие юноши 2006 года рождения и младше
Максимальная температура составит +17
Её представит Российская государственная библиотека искусств
Открытие фестиваля состоится 16 сентября
Лето проводят оглушительным концертом и «мотодвижухой» под открытым небом
За ходьбу командой вручат призы