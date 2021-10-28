Папой года стал представитель Курумканского района
В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Папа года - 2021», который проводится третий год подряд. Его основная цель - показать высокую значимость отца в семье, его роль в воспитании детей, способствовать распространению лучшего опыта отцовского воспитания.
Конкурс проводился в два этапа: районный и республиканский. Районный этап завершился 8 октября. В администрации муниципальных образований было направлено 48 заявок от активных отцов районов.
Итоги районного этапа конкурса были подведены 18 октября, и в финальный тур прошли 17 участников из 17 районов республики.
1. Раднаев Элбэк (Курумканский район);
2. Новицкий Роман (г. Улан-Удэ, Октябрьский район);
3. Краснопеев Дмитрий (Хоринский район);
4. Степанов Сергей (Баргузинский район);
5. Санжиев Тимур (Баунтовский район);
6. Балданов Алдар (Джидинский район);
7. Афанасьев Станислав (Заиграевский район);
8. Намсараев Амгалан (Закаменский район);
9. Котенко Леонид (Иволгинский район)
10. Бурдуковский Денис (Кабанский район);
11. Красиков Александр (Кяхтинский район);
12. Гусляков Николай (Мухоршибирский район);
13. Теслев Юрий (Прибайкальский район);
14. Бурцев Алексей (Северо-Байкальский район);
15. Парахин Григорий (г. Северобайкальск);
16. Ординарцев Алексей (г. Улан-Удэ, Железнодорожный район);
17. Болсобоев Евгений (г. Улан-Удэ, Советский район).
По результатам работы конкурсной комиссии были определены призёры. Папа из Хоринского района – Дмитрий Краснопеев завоевал третье место. Второе место у жителя Улан-Удэ Романа Новицкого. Обладателем первого места стал представитель Курумканского района – Элбэк Раднаев. Победитель - начальник караула пожарной части №32 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.
Церемония награждения победителей конкурса состоялась сегодня, 28 октября, в конференц-зале министерства социальной защиты Бурятии. Торжественное мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии выбрали лучших отцов
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