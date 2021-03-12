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Житель Кяхтинского района Бурятии отметил 90-летие

Житель Кяхтинского района Бурятии отметил 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбиляру вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова

В Кяхтинском районе Бурятии поздравления с 90-летним юбилеем принимал Бадма-Цырен Нимаевич Мотонкуев. В день рождения имениннику вручили поздравительный адрес от имени президента РФ Владимира Путина и главы республики Алексея Цыденова, а также сертификат на получение единовременной денежной выплаты.

Бадма-Цырен Мотонкуев родился в селе Суджа Кяхтинского района. В возрасте 12 лет начал работать в совхозе имени Энгельса разнорабочим, помогал взрослым косить и убирать сено, пасти овец. В 1951 году он был призван в ряды Советской армии. После службы Бадма-Цырен был принят на работу в войсковую часть КЭЧ электромехаником. В 1959 году его направили на курсы повышения квалификации в Читу. В 1966 году он окончил 10 классов в школе рабочей молодёжи. Затем в 1968 году управлением сельского хозяйства был направлен на работу в совхоз «Большелугский» инженером по энергетике.

В 1969 году Бадма-Цырен Нимаевич женился. Со своей супругой Цырен Гуруевной родили и воспитали пятерых детей. В 1986 году закончил школу управления сельского хозяйства в Улан-Удэ по специальности технический электрик и был переведён в Кяхтинский РЭС, где проработал электриком до выхода на заслуженный отдых.

Бадма-Цырен Нимаевич имеет многочисленные грамоты за трудовую деятельность, награждён юбилейными медалями 50, 60, 65, 70, 75 лет Победы. Имеет звание «Труженик тыла» и «Ветеран труда».

Сегодня Бадма-Цырен Нимаевич окружён заботой детей, 13 внуков, 17 правнуков и одного праправнука, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.
Кяхтинский район Бурятия долгожитель юбилей ветераны труда
 
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