В Улан-Удэ будут судить женщину, убившую приятеля своего брата





Обвиняемая несколько лет назад в своей комнате убила родственника. После отбывала наказание в исправительной колонии. Освободившись условно-досрочно, она через некоторое время совершила кражу и вновь попала в исправительную колонию.



12 октября после отбытия наказания женщина вернулась домой. 16 октября вечером она находилась в той же своей комнате в компании брата и его приятеля. Они распивали спиртные напитки. Во время застолья между собутыльниками из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Наблюдавшая за дракой женщина внезапно схватила нож и нанесла им два удара в живот противнику брата. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Затем брат, будто не заметив смерти приятеля, продолжил употреблять спиртное, а женщина ушла к подруге, по пути выбросив окровавленный нож.



Ночью она вернулась домой, позвонила в экстренные службы и сообщила о смерти человека, после чего была задержана прибывшими участниками следственно-оперативной группы.



- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая женщина ранее судима за убийство и кражу, в связи с чем, в её действиях содержатся признаки рецидива преступлений. В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

