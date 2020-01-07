В Бурятии сняли душевный клип о Курумканском районе



«В Курумкане я родился,

У высоких синих гор,

И хочу, чтобы мною гордился,

Мой отец и весь мой род.

В Курумкане я родился,

И хочу жизнь так прожить:

Землю эту свято чтить,

Землякам своим служить,

чтобы потом я мог сказать,

что я родине сгодился».









В 2018 году на YouТube были опубликованы короткометражные фильмы Курумканского дацана о чудесном исцелении мальчика, о силе буддийских ритуалов, а также даре ясновидения лам – «Хотите мальчика?»,



По словам режиссёра фильмов Баира Цыренова, все случаи, снятые на видео – реальные: из практики лам.



В 2017 году



В 2018 году на YouТube были опубликованы короткометражные фильмы Курумканского дацана о чудесном исцелении мальчика, о силе буддийских ритуалов, а также даре ясновидения лам – «Болтун» «Спасение» . Четвёртая лента «Полезный разговор» является последней из этой серии короткометражек. На видео рассказали, откуда берутся болезни у детей.По словам режиссёра фильмов Баира Цыренова, все случаи, снятые на видео – реальные: из практики лам.В 2017 году появилось несколько клипов-мантр , снятых также в этом дацане.

В Сети 2 января опубликовали клип на песню «Родина моя - Курумкан». Написал слова, музыку к композиции Олег Намжилов, шэрээтэ-лама (настоятель) Курумканского дацана. Также он сам исполнил в ролике песню. Аранжировку сделал Хэшэкто Бодиев.Клип получился душевным и довольно красочным – здесь демонстрируются архивные фотографии жителей района, снимки гор, священных мест, дацана, природных красот в разное время года.Герой в композиции признаётся в любви родному краю, рассказывает о том, что именно здесь он встретил своих друзей, любовь и намерен служить своим землякам: