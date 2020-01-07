В Бурятии сняли душевный клип о Курумканском районе

В Сети 2 января опубликовали клип на песню «Родина моя - Курумкан». Написал слова, музыку к композиции Олег Намжилов, шэрээтэ-лама (настоятель) Курумканского дацана. Также он сам исполнил в ролике песню. Аранжировку сделал Хэшэкто Бодиев.
Клип получился душевным и довольно красочным – здесь демонстрируются архивные фотографии жителей района, снимки гор, священных мест, дацана, природных красот в разное время года.
Герой в композиции признаётся в любви родному краю, рассказывает о том, что именно здесь он встретил своих друзей, любовь и намерен служить своим землякам:
«В Курумкане я родился,
У высоких синих гор,
И хочу, чтобы мною гордился,
Мой отец и весь мой род.
В Курумкане я родился,
И хочу жизнь так прожить:
Землю эту свято чтить,
Землякам своим служить,
чтобы потом я мог сказать,
что я родине сгодился».
В 2018 году на YouТube были опубликованы короткометражные фильмы Курумканского дацана о чудесном исцелении мальчика, о силе буддийских ритуалов, а также даре ясновидения лам – «Болтун», «Хотите мальчика?», «Спасение». Четвёртая лента «Полезный разговор» является последней из этой серии короткометражек. На видео рассказали, откуда берутся болезни у детей.
По словам режиссёра фильмов Баира Цыренова, все случаи, снятые на видео – реальные: из практики лам.
В 2017 году появилось несколько клипов-мантр, снятых также в этом дацане.