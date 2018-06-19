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В Бурятии вышла короткометражка о силе буддийских ритуалов

В Бурятии вышла короткометражка о силе буддийских ритуалов
Общество, 
В фильме рассказывается о том, как после ритуала у жительницы Бурятии сбывается заветное желание

Шестиминутный ролик Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» под названием «Хотите мальчика» повествует о пожилой жительнице района, которая приходит к ламе с необычной просьбой. Она рассказывает, что у её взрослых детей рождаются исключительно девочки, а ей хочется покачать на руках внука. 




- Ведь я уже разменяла девятый десяток, хочется до ухода в мир иной покачать на руках внука. Нужен продолжатель нашего рода. Есть ли такой ритуал, чтобы родились сыновья? Если есть, то можно его провести? – обращается бабушка к ламе.

В свою очередь он отвечает, что подобный ритуал существует, однако для его проведения необходимо подобрать подходящий день. В конце фильма показано, как женщина благодарит священнослужителя и отмечает, что у неё сейчас уже трое внуков.

Как сообщал «Байкал-Daily», в опубликован в Интернете ещё один ролик буддийского храма, который называется «Болтун». В нём рассказывается, как мальчик, молчавший до 5 лет, заговорил после проведённого ламой обряда.

Как рассказал режиссёр фильмов Баир Цыренов, все случаи, снятые на видео – реальные: из практики лам. По словам создателя видео, они совместно с Курумканским дацаном, Олегом Намжиловым, настоятелем храма, сделали серию из четырёх фильмов.

- Для съемок я выезжал в Курумкан, ведь автор (Олег Намжилов – прим. ред.) хотел, чтобы фильм был именно на баргузинском диалекте, играли непрофессионалы, и в двух фильмах настоящие ламы. Ну, и на съемках присутствовал сам автор, вместе утверждали дубли, согласовывали текст, - пояснил он.

Совсем скоро в Сети появятся ещё два фильма.
буддизм фильм
 
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