В Бурятии вышла короткометражка о силе буддийских ритуалов

Шестиминутный ролик Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» под названием «Хотите мальчика» повествует о пожилой жительнице района, которая приходит к ламе с необычной просьбой. Она рассказывает, что у её взрослых детей рождаются исключительно девочки, а ей хочется покачать на руках внука.

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