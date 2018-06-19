В Бурятии 5-летний мальчик исцелился после визита к ламе













Режиссёр фильмов Баир Цыренов подчеркнул, что данный случай - реальный и был в практике ламы.

В Сети опубликовали короткометражный фильм Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин», в котором рассказывается история, основанная на реальных событиях. В ленте актёры разговаривают на бурятском языке, также здесь есть субтитры на русском.В ролике «Болтун» идёт речь об исцелении пятилетнего мальчика, который до пяти лет не разговаривал. По сюжету, бабушка приходит к ламе и спрашивает его, можно ли помочь малышу в этом случае.- Чтобы ребёнок заговорил, есть много способов. В горле, во рту - энергетическая блокировка. Поэтому он не говорит, заикается или картавит. Один из способов – лечебная мантраяна. Я думаю, это лучший способ. В течение часа в тишине буду читать мантру, заперев дверь. В назначенное время приведёте ребёнка. Начитанную мантру (заговор) мне нужно подуть в рот. Надо этот обряд проделать пять раз, по количеству лет жизни, - отвечает ей священнослужитель.В короткометражке показывается, что бабушка с внуком приходят три раза на приём, и спустя некоторое время женщина вновь посещает дацан и благодарит ламу за чудо, которое произошло с мальчиком.- Он не говорил. Теперь говорит, даже слишком. Иногда взрослые просят его помолчать. Хотя пять раз мы не смогли его привести к вам на обряд. Родители увезли в город. Только три раза вы нас благословили. Сейчас все мы счастливы. От всей нашей семьи говорю вам большое спасибо. Как хорошо, что есть ламы, приносящие столько пользы людям, - поблагодарила сельчанка.