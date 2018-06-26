В Бурятии лама поразил супругов даром ясновидения













Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Сети были опубликованы предыдущие короткометражные фильмы о чудесных явлениях, которые были зафиксированы в дацане – «Хотите мальчика?»



По словам режиссёра фильмов Баира Цыренова, все случаи, снятые на видео – реальные: из практики лам. Как отметил также создатель видео, они совместно с Курумканским дацаном, Олегом Намжиловым, настоятелем храма, сделали серию из четырёх фильмов. Короткометражка «Спасение» является третьей по счёту.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Сети были опубликованы предыдущие короткометражные фильмы о чудесных явлениях, которые были зафиксированы в дацане – «Болтун» По словам режиссёра фильмов Баира Цыренова, все случаи, снятые на видео – реальные: из практики лам. Как отметил также создатель видео, они совместно с Курумканским дацаном, Олегом Намжиловым, настоятелем храма, сделали серию из четырёх фильмов. Короткометражка «Спасение» является третьей по счёту.

Ролик под названием «Спасение» Курумканского дацана Бурятии длится более четырёх минут. Он повествует о семейной паре, которая втайне от своих родных решилась сделать аборт, поскольку у супругов уже было двое детей. На остановке, ожидая автобус, муж и жена решили сходить в гости к дяде, который жил неподалёку. Их родственник являлся священнослужителем.Лама радостно встречает молодых людей, начинает угощать блюдами и затем рассказывает о том, что скоро у них родится необыкновенный ребёнок, который принесёт в будущем много пользы людям.- Я вам хочу сказать, что к вам пришёл мальчик с белым лицом, добродетельный, чистый. Восседает на белом железе. Он будет слаб в детстве, особенно, в младенчестве, поэтому вам нужно о нём очень хорошо заботиться, беречь и защищать. Содержите его в чистоте. Когда он вырастет, станет большим человеком, принесёт людям много пользы и добра, - предсказывает рождение сына изумлённым мужу и жене лама.В конце видео говорится о том, что пара решила не делать аборт, и в результате у них действительно родился мальчик.