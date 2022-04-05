В Бурятии зоотеатру выдали бессрочную лицензию на работу

Это третья подобная лицензия в республике



4 апреля Россельхознадзор выдал зоотеатру ООО «Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных» (Улан-Удэ) бессрочную лицензию по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Информация о лицензии внесена в специальный реестр.



Это третья лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах на территории Бурятии. Ранее лицензию получили Этнографический музей народов Забайкалья и зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд».



Россельхознадзор занимается выдачей лицензий на содержание и использование животных. Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года такая деятельность без лицензии запрещена и грозит штрафами: на должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.



