 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

В Бурятии зоотеатру выдали бессрочную лицензию на работу

В Бурятии зоотеатру выдали бессрочную лицензию на работу
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Это третья подобная лицензия в республике

4 апреля Россельхознадзор выдал зоотеатру ООО «Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных» (Улан-Удэ) бессрочную лицензию по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Информация о лицензии внесена в специальный реестр.

Это третья лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах на территории Бурятии. Ранее лицензию получили Этнографический музей народов Забайкалья и зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд».

Россельхознадзор занимается выдачей лицензий на содержание и использование животных. Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года такая деятельность без лицензии запрещена и грозит штрафами: на должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии зоотеатру выдали бессрочную лицензию на работу
В Бурятии зоотеатру выдали бессрочную лицензию на работу
Бизнес, 05.04.2022
Это третья подобная лицензия в республике
В Бурятии «РЖД» оштрафовали на 250 тысяч
В Бурятии «РЖД» оштрафовали на 250 тысяч
Бизнес, 01.04.2022
На севере вели стройку без разрешения
В Бурятии изготовили конфеты по старинному рецепту
В Бурятии изготовили конфеты по старинному рецепту
Бизнес, 01.04.2022
Бурятская конфета изготовлена из молочной сыворотки

От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны
От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны
Бизнес, 01.04.2022
Экстремалы Дальнего Востока и Иркутской области предпочли «домашние» горнолыжные курорты
Власти Бурятии будут сотрудничать со Сбером во внедрении цифровых технологий
Власти Бурятии будут сотрудничать со Сбером во внедрении цифровых технологий
Бизнес, 31.03.2022
Сбер уже активно практикует несколько проектов в республике
МегаФон увеличивает ёмкость резерва облачной инфраструктуры в 7 раз
МегаФон увеличивает ёмкость резерва облачной инфраструктуры в 7 раз
Бизнес, 31.03.2022
МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора
Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
Бизнес, 31.03.2022
Участники и болельщики турнира сгенерировали в сети МегаФона 3,8 ТБ
В Бурятии пойдёт под суд бывший руководитель «Промгражданстроя»
В Бурятии пойдёт под суд бывший руководитель «Промгражданстроя»
Бизнес, 31.03.2022
Стали известны подробности уголовного дела с печально известной компанией-застройщиком
В Улан-Удэ известный коллекционер откроет уникальный музейный комплекс
В Улан-Удэ известный коллекционер откроет уникальный музейный комплекс
Бизнес, 30.03.2022
Министр культуры Бурятии рассказала о планах Льва Бардамова
В Бурятии раскрыли схему получения контракта на 226 миллионов
В Бурятии раскрыли схему получения контракта на 226 миллионов
Бизнес, 30.03.2022
Бурятское УФАС уличило поставщиков медоборудования в договорённости
В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт
В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт
Бизнес, 30.03.2022
Ремонт продолжат после окончания отопительного периода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^