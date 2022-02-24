Решение устояло в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
Четвёртый арбитражный апелляционный суд признал законным требование межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории о возмещении вреда озеру Байкал на сумму более 3,5 млн рублей.
Суд взыскал с муниципального предприятия «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» сумму более 3,5 млн рублей за причинённый озеру Байкал вред, сообщается на сайте регионального Росприроднадзора.
Ранее, в 2020 году проверка зафиксировала факт сброса недостаточно очищенных сточных вод в озеро Байкал. По произведённому расчету, вред для озера составил сумму 3 млн 585 558 рублей.
Суд взыскал с предприятия 3,5 млн рублей за вред озеру Байкалу
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Решение устояло в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
Школа экологического предпринимательства пройдёт для жителей Тункинского и Окинского районов
Сбер обеспечил возможность приёма электронных сертификатов для торговых точек, участвующих в программах предоставления льготных средств технической реабилитации
Читинские таможенники обнаружили товары без маркировки
Туроператор убрал мусор за своими туристами
Байкальский банк Сбербанка сократил сроки проверки документов на недвижимость
Заказы на эти торты к 23 февраля были закрыты в начале месяца
Сбер перестроил процесс подготовки залоговых заключений по кредитным заявкам предпринимателей
На земле обнаружили строительный мусор и битый кирпич
Значительное послабление по QR-кодам принял в понедельник оперштаб
Будут организованы более 20 встреч для заключения внешнеторговых контактов
Сбер расширил возможности подачи заявки на оформление ипотеки
Сегодня улетели в страну улыбок 143 пассажира
Туристический «Байкальский экспресс» отвезёт на Кругобайкальскую железную дорогу
Бизнес, 19.02.2022
Заявки принимаются до 1 марта