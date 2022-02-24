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Суд взыскал с предприятия 3,5 млн рублей за вред озеру Байкалу

Суд взыскал с предприятия 3,5 млн рублей за вред озеру Байкалу
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Решение устояло в Четвёртом арбитражном апелляционном суде

Четвёртый арбитражный апелляционный суд признал законным требование межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории о возмещении вреда озеру Байкал на сумму более 3,5 млн рублей.

Суд взыскал с муниципального предприятия «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» сумму более 3,5 млн рублей за причинённый озеру Байкал вред, сообщается на сайте регионального Росприроднадзора.

Ранее, в 2020 году проверка зафиксировала факт сброса недостаточно очищенных сточных вод в озеро Байкал. По произведённому расчету, вред для озера составил сумму 3 млн 585 558 рублей.


Байкал экология

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