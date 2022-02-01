Сбер продлил особую ставку по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля

Её действие продлено ещё на месяц



Сбербанк продлил действие минимальной ставки по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года.



- «Дальневосточная ипотека» продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жильё в кредит по беспрецедентно низкой ставке. Поэтому мы приняли решение о продлении акции ещё на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться, - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.



Условия и подробности по «дальневосточной ипотеке» можно узнать на сайте «Домклик».



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