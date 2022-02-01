Её действие продлено ещё на месяц
Сбербанк продлил действие минимальной ставки по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года.
- «Дальневосточная ипотека» продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жильё в кредит по беспрецедентно низкой ставке. Поэтому мы приняли решение о продлении акции ещё на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться, - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.
Условия и подробности по «дальневосточной ипотеке» можно узнать на сайте «Домклик».
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
Сбер продлил особую ставку по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля
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