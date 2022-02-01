 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

Сбер продлил особую ставку по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля

Сбер продлил особую ставку по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля
Бизнес, 
Её действие продлено ещё на месяц

Сбербанк продлил действие минимальной ставки по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года.

- «Дальневосточная ипотека» продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жильё в кредит по беспрецедентно низкой ставке. Поэтому мы приняли решение о продлении акции ещё на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться, - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Условия и подробности по «дальневосточной ипотеке» можно узнать на сайте «Домклик».

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятское УФАС аннулировало закупку театра оперы и балета
Бурятское УФАС аннулировало закупку театра оперы и балета
Бизнес, 01.02.2022
Начальная цена контракта была 655 тысяч рублей
Народная артистка Бурятии открыла доставку шэнэхэнских бууз
Народная артистка Бурятии открыла доставку шэнэхэнских бууз
Бизнес, 01.02.2022
Певица Бадма-Ханда готовит блюдо по собственным рецептам
В Бурятии пресную воду добывали без лицензии
В Бурятии пресную воду добывали без лицензии
Бизнес, 01.02.2022
В дело вмешалась прокуратура
В Бурятии в 2021 году спрос на неипотечные услуги Сбера вырос почти в 1,5 раза
В Бурятии в 2021 году спрос на неипотечные услуги Сбера вырос почти в 1,5 раза
Бизнес, 31.01.2022
Жители Бурятии в 2021 году почти в 1,5 раза чаще, в сравнении с 2020-м годом, приобретали жильё с помощью неипотечных сервисов Сбербанка
Сбер внедрил AI-решения в информационную систему Россельхознадзора
Сбер внедрил AI-решения в информационную систему Россельхознадзора
Бизнес, 31.01.2022
Ведомство искало решение проблемы для отслеживания нарушений с мая прошлого года
Первый чартер на Байкал в Бурятию состоится в феврале
Первый чартер на Байкал в Бурятию состоится в феврале
Бизнес, 28.01.2022
В республике решили повторить успех прошлого года
Сбер продолжает обновление офисов в Бурятии
Сбер продолжает обновление офисов в Бурятии
Бизнес, 28.01.2022
Второй офис сбербанка нового формата открыт для обслуживания клиентов в Улан-Удэ на проспекте Победы, 10
В Бурятии закрыли все компьютерные клубы
В Бурятии закрыли все компьютерные клубы
Бизнес, 28.01.2022
Новые антиковидные меры приходится принимать из-за рекордного роста заболеваемости
Умные часы в Бурятии догоняют по популярности фитнес-трекеры
Умные часы в Бурятии догоняют по популярности фитнес-трекеры
Бизнес, 27.01.2022
Смарт-часы в республике занимают 46% рынка носимых устройств
Студенты Бурятии примут участие в акселераторе SberStudent
Студенты Бурятии примут участие в акселераторе SberStudent
Бизнес, 27.01.2022
К проекту присоединились первые 20 участников из республики
Улан-удэнцев шокировала стоимость аренды за «однушку»
Улан-удэнцев шокировала стоимость аренды за «однушку»
Бизнес, 27.01.2022
«Что-то на богатом», - комментируют жители столицы Бурятии
Резидент ТОР «Забайкалье» построит картинг-центр в Чите
Резидент ТОР «Забайкалье» построит картинг-центр в Чите
Бизнес, 26.01.2022
Новый объект будет вводиться в несколько этапов, начиная с 2023 года
Сбер — самый сильный бренд Европы
Сбер — самый сильный бренд Европы
Бизнес, 26.01.2022
В общемировом рейтинге Сбер подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^