ПАО «ТГК-14» вручило смартфоны победителям конкурса «Энергия знаний» в Улан-Удэ

Сотрудники компании специально выехали к финалистам, чтобы вручить им ценные призы



ПАО «ТГК-14» подвело итоги традиционного конкурса детских рисунков «Энергия знаний» на тему «Тепло будущего» и наградило смартфонами его победителей.



Сотрудники компании специально выехали к финалистам, чтобы вручить им ценные призы в комфортной для детей обстановке. Они сердечно поздравили ребят и их родственников, пожелали им дальнейших успехов в жизни и творчестве. Родители участников тепло поблагодарили энергетиков за проведённый конкурс.



Авторами лучших рисунков стали:



- Даниил Усольцев, номинация «Тепло – это результат тяжёлого труда теплоэнергетиков!»;



- Роман Доржиев, номинация «За тепло надо платить вовремя!»;



- Анна Иванова, номинация «Тёплый город – хорошо, долг и холод – плохо!».



Финалисты были определены по результатам отбора рисунков специальной комиссией и голосования на Instagram-странице @teplobur.



Ещё 50 участников получат сертификаты на полезные принадлежности номиналом в тысячу рублей. Забрать их они смогут у операторов компании в расчётно-кассовом центре ПАО «ТГК-14» по адресу: пр. 50-летия Октября, 26Б.



Список участников, награждаемых сертификатами:



1. Иванов Матвей

2. Белобров Севастьян

3. Гомбоев Батор

4. Петрова Мария

5. Жалсанова Арьяна

6. Чимитдоржиева Екатерина

7. Усольцева Светлана

8. Батодоржиева Адислана

9. Гейлеман Инна

10. Шадурская Рита

11. Абыков Альберт

12. Лукина Элина

13. Гармажапова Анжела

14. Батурин Кирилл

15. Ушакова Анастасия

16. Перфильева Ксения

17. Мусатов Артем

18. Гуржапова Уянга

19. Иванова Мария

20. Стрижова Татьяна

21. Шипицын Вячеслав

22. Дашиева Мария

23. Ефимова Александра

24. Филиппова Яна

25. Арабли Данил

26. Чертова Виктория

27. Дагбаева Янжима

28. Языков Михаил

29. Цыбиков Максар

30. Зандаков Бато-Мунко

31. Чимитдоржиева Зинаида

32. Дагаев Данзан

33. Содномова Юмжана

34. Балыкова Алтана

35. Борцов Даниил

36. Цырендоржиева Номина

37. Батуев Ардан

38. Сластин Степан

39. Бородин Миша

40. Модярош Матвей

41. Семенов Артем

42. Савватеев Артем

43. Дамбаева Дарина

44. Корытова Василиса

45. Михалев Герман

46. Булутов Айдар

47. Бадмаев Донир

48. Малыгина Маша

49. Доржиев Андрей

50. Казанцева Олеся

