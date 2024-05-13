Поток сошёл в Окинском районе
В Бурятии на 34 км автодороги Монды – Орлик сошёл сель. Движение для транспорта было временно приостановлено.
Сейчас на месте схода селя в Окинском районе открыт проезд для транспорта в одну полосу.
По информации ГКУ «Бурятрегионавтодор», в настоящее время на 34 км работает дорожная бригада (6 человек), погрузчик, самосвал. Также на место направлена дополнительная спецтехника: экскаватор и автогрейдер.
В Бурятии из-за схода селя была перекрыта автодорога
Происшествия, Фото:
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