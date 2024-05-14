14 мая

13 мая

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В Улан-Удэ 11-летнего мальчика сбили на «зебре»

В Улан-Удэ 11-летнего мальчика сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на бульваре Карла Маркса

В Улан-Удэ 11-летнего мальчика сбили прямо на «зебре». ДТП произошло накануне, 13 мая, на бульваре Карла Маркса.

- Около 18.30 часов 38-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребёнок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован в Улан-Удэ 26 апреля – также на «зебре» сбили 14-летнюю школьницу.




ДТП

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