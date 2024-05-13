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В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревья на три с лишним миллиона

В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревья на три с лишним миллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их приговорили к различным срокам

Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении группы «чёрных» лесорубов.

Установлено, что в состав организованной группы входили шесть человек. Они с июня 2023 года по 1 сентября 2023 года незаконно вырубили в лес в особо крупном размере, причинив ущерб на общую сумму 3 193 177 рублей.

Фигуранты дела восстановили ущерб на стадии предварительного следствия.

- Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.206 УК РФ (несколько эпизодов), и назначил им наказание в виде лишения свободы с различными сроками от 3 до 5 лет. Пятерым подсудимым наказание назначено условно с различным испытательным сроком от 2 до 5 лет. Одному подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, поскольку он имеет непогашенную судимость по предыдущему приговору, - сообщает пресс-служба суда.

Приговор не вступил в законную силу.
незаконная рубка

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