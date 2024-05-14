Участник СВО Эрдэм Бабудоржиев из Забайкалья спел на федеральном канале

Военнослужащий исполнил известную композицию в самом начале передачи



Участник СВО Эрдэм Бабудоржиев из Забайкальского края принял участие в большом праздничном выпуске передачи «Песни от всей души» (возрастное ограничение 12+) на канале «Россия 1». Выпуск вышел 9 мая 2024 года.



Эрдэм Бабудоржиев открыл передачу своей любимой песней «Синяя вечность». После исполнения композиции он сообщил о том, что участвует в СВО с самого начала. Также боец поведал о том, что на самом деле по специальности, полученной в вузе, является актёром.



- Учился я в Монголии, закончил актёрское. И так сложилось, что пошёл в армию на срочную службу и остался дальше служить Родине, - объяснил Эрдэм.



В программе показали видео с участием матери участника СВО, которая рассказала о сыне, его детстве и о том, что очень ждёт Эрдэма и скучает по нему. Кроме того, бойца ждал ещё один сюрприз – в студию пригласили его семью: жену и троих детей, которые прилетели из Забайкалья. Встреча получилась трогательной, расплакались не только Бабудоржиевы, но и гости передачи.



На вопрос ведущего, скучает ли он там по национальным блюдам и кухне, Эрдэм ответил, что в зоне специальной военной операции иногда удаётся приготовить буузы, но буузы, приготовленные женой, мамой и тёщей, всё равно неописуемы.



После недолгой беседы гости программы совместно спели композицию «Катюша».

