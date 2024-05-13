В Улан-Удэ ищут дом для брошенного в ветклинике щенка

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о брошенном на произвол судьбы щенке по кличке Малыш. Он уже три месяца находится в стационаре одной из ветеринарных клиник. Владелец привёз туда питомца ещё в феврале, чтобы вылечить от энтерита (.). Он внёс предоплату размером в 20 тысяч рублей и вдруг перестал выходить на связь.- Малыш давно уже здоров, активен и очень хочет настоящую щенячью жизнь с игрушками, прогулками со своими людьми. Но вместо этого живёт в боксе клиники, который стал для него почти родным домом, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Врачи, которые безуспешно пытались дозвониться до хозяина, забили тревогу и попросили помочь.Щенку всего 5-6 месяцев и большую часть своей жизни он провёл в ветклинике. Четвероногое немного настороженно относится к новым людям.- Но растопить его сердечко будет очень легко – достаточно немного ласки, – добавили в «Собаке счастья». – Обладатель длинных ног, смешных ушей и просто красавчик – в поисках семьи.Волонтёры надеются, что найдутся желающие взять щенка себе хотя бы на время. Он привит, а кастрацию зоозащитники пообещали сделать за свой счёт. Готовы приютить Малыша могут связаться с ними в группе в ВК vk.com/sobakaluck.