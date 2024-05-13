Студенческая команда республики заняла второе место
Со 2 по 6 мая в Иркутске проходил международный студенческий турнир «Кубок Байкала» по баскетболу. В соревнованиях приняли участие студенты Бурятии.
Команда Бурятского государственного университета заняла второе место турнира. Как сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки», баскетболисты Бурятии проиграли Иркутскому госуниверситету и выиграли у китайской команды из Маньчжурии.
Баскетболисты Бурятии стали призёрами международного кубка
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