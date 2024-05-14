Пьяный читинец зарезал мужчину в автосервисе и пытался его расчленить

Убийцу застигли другие работники автосервиса
51-летний житель Читы убил знакомого на территории автосервиса. Он пытался расчленить тело, но его застигли работники станции техобслуживания, которые вызвали полицейских.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, убийство произошло 11 мая после ссоры, возникшей во время совместного распития алкоголя. Мужчина дождался, когда его 55-летний приятель уснёт, и нанёс ему один удар ножом. Потерпевший скончался на месте.
После этого обвиняемый попытался расчленить тело. Однако был застигнут работниками станции техобслуживания.
На допросе задержанный признался в содеянном. Назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи будут ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.
- Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершении преступлений против личности. По действующему законодательству за совершение убийства предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - отметили в следственном управлении.
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