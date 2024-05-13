Нападение произошло на детской площадке
10 мая в городе Усть-Кут на детской площадке по улице Коммунистической бродячая собака напала на трёхлетнюю девочку, которая играла во дворе дома. Ребёнка отвезли в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего.
- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержания безнадзорных животных, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области бродячая собаки напала на трёхлетнюю девочку
Происшествия, Фото:
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