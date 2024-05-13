В Иркутской области бродячая собаки напала на трёхлетнюю девочку

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нападение произошло на детской площадке



10 мая в городе Усть-Кут на детской площадке по улице Коммунистической бродячая собака напала на трёхлетнюю девочку, которая играла во дворе дома. Ребёнка отвезли в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».



Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего.



- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержания безнадзорных животных, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

