В Улан-Удэ работника ссуза щедро и незаконно поощрили при увольнении

Он получил дополнительное выходное пособие в 111 тысяч
В Улан-Удэ с руководителя образовательного учреждения взыскали необоснованно выплаченное бывшему работнику выходное пособие в 111 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии, не раскрывая название ссуза.
- Установлено, что учреждению среднего профессионального образования из регионального бюджета была выделена субсидия на выполнение государственного задания. Вопреки действующей системе оплаты труда из данных средств выплатили дополнительное выходное пособие работнику при расторжении трудового договора по соглашению сторон в размере 111,8 тысяч рублей. Иные сотрудники учреждения при увольнении подобные компенсационные выплаты не получали, - говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуратура Советского района направила в суд исковое заявление о взыскании суммы причинённого республиканскому бюджету ущерба с руководителя ссуза, принявшего решение о выплате компенсации. Суд исковое заявление удовлетворил. В прокуратуре уточнили, что решение вступило в законную силу, деньги уже вернули в бюджет.
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