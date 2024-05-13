В Улан-Удэ пройдёт этнокультурное мероприятие
В Бурятии снова проведут интерактивную площадку, посвящённую культуре эвенков. Мероприятие, которому дали название «Эвенкийские ритмы», состоится 14 мая в стенах Бурятского республиканского педагогического колледжа. Зрителями станут студенты и преподаватели учебного заведения.
- «Эвенкийские ритмы» будут включать экспозицию эвенкийского декоративно-прикладного искусства и дефиле обновлённой коллекции эвенкийского национального костюма. Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по эвенкийским ритмам и по хороводному танцу эвенков «Манчорай». Кроме того, планируется показ видеоклипа об эвенках. Организаторы надеются, что это будет полноценное погружение в эвенкийскую национальную культуру, - сообщает республиканский центр культуры «Арун».
Этнокультурное мероприятие проводится в рамках проекта «Межрегиональный конкурс эвенкийской этнической моды «Аяргумэ тэтыгэ» и создание коллекции «Эвенки – номады тайги».
Возрастное ограничение: 6+.
Студентам Бурятии покажут культуру эвенков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Почётным гостем соревнований стал Герой России Балдан Цыдыпов
Студенческая команда республики заняла второе место
Первый этап состоялся на выходных в столице республике
Он стал лучшим в Агинской окружной гимназии-интернате
Спортсмены республики успешно выступили на фестивале «Siberian Power Show»
Временные отключения состоятся в Железнодорожном районе
Мероприятия прошли в рамках международного форума
Также у спортсменов 2 награды всероссийских соревнований
Юмористы вновь спародировали богатейшую женщину России
Нетрезвые люди отплясывают на площади Революции под молодёжные песни
Мероприятия проводились во всех районах республики
Ожидается потепление до +29 градусов
Там сутки не будут продавать алкоголь
На площади Советов снова развернут мини-парк
Эрдэни Дымчков назвал это слово грубым и посоветовал от него избавиться