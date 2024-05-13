Студентам Бурятии покажут культуру эвенков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ пройдёт этнокультурное мероприятие



В Бурятии снова проведут интерактивную площадку, посвящённую культуре эвенков. Мероприятие, которому дали название «Эвенкийские ритмы», состоится 14 мая в стенах Бурятского республиканского педагогического колледжа. Зрителями станут студенты и преподаватели учебного заведения.



- «Эвенкийские ритмы» будут включать экспозицию эвенкийского декоративно-прикладного искусства и дефиле обновлённой коллекции эвенкийского национального костюма. Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по эвенкийским ритмам и по хороводному танцу эвенков «Манчорай». Кроме того, планируется показ видеоклипа об эвенках. Организаторы надеются, что это будет полноценное погружение в эвенкийскую национальную культуру, - сообщает республиканский центр культуры «Арун».



Этнокультурное мероприятие проводится в рамках проекта «Межрегиональный конкурс эвенкийской этнической моды «Аяргумэ тэтыгэ» и создание коллекции «Эвенки – номады тайги».



Возрастное ограничение: 6+.

