Спортсмены Бурятии выиграли 22 медали по джиу-джитсу

Общество, Фото: ЦСП РБ

Соревнования проходили в Москве



Открытый чемпионат Евразии по джиу-джитсу Gi + NoGi прошёл в Москве 12 мая. На соревнованиях успешно выступила сборная команда Бурятии.



Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, спортсмены республики завоевали 6 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. Победителями и призёрами стали:

«Адалты» («Эксперты») - Шиханов Дмитрий (кимоно – третье место, без кимоно – третье место, весовая категория 69 кг);

«Женщины. Мастер» («30+») - Шёлк Елена (кимоно - второе место, без кимоно - второе место, весовая категория 70 кг);

«Мастер 2» («Опытные 35+») - Мясищев Антон (кимоно - второе место, без кимоно - второе место, весовая категория 94 кг);

«Мастер 3» («Эксперты 40+») - Ертуханов Егор (кимоно – первое место, без кимоно - первое место, весовая категория 77 кг);



Также у детей выиграли:

- Вячеслав А. (кимоно - первое место, без кимоно - третье место);

- Тимофей У. (кимоно - первое место, без кимоно - второе место);

- Артём М. (кимоно - первое место, без кимоно - второе место);

- Елизавета Х. (кимоно - первое место, без кимоно - второе место);

- Семён А. (кимоно - второе место, без кимоно - третье место);

- Матвей К. (кимоно - второе место, без кимоно - второе место);

- Андрей Д. (без кимоно - второе место);

- Валерий М. (без кимоно - третье место).



