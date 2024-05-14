Соревнования проходили в Москве
Открытый чемпионат Евразии по джиу-джитсу Gi + NoGi прошёл в Москве 12 мая. На соревнованиях успешно выступила сборная команда Бурятии.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, спортсмены республики завоевали 6 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. Победителями и призёрами стали:
«Адалты» («Эксперты») - Шиханов Дмитрий (кимоно – третье место, без кимоно – третье место, весовая категория 69 кг);
«Женщины. Мастер» («30+») - Шёлк Елена (кимоно - второе место, без кимоно - второе место, весовая категория 70 кг);
«Мастер 2» («Опытные 35+») - Мясищев Антон (кимоно - второе место, без кимоно - второе место, весовая категория 94 кг);
«Мастер 3» («Эксперты 40+») - Ертуханов Егор (кимоно – первое место, без кимоно - первое место, весовая категория 77 кг);
Также у детей выиграли:
- Вячеслав А. (кимоно - первое место, без кимоно - третье место);
- Тимофей У. (кимоно - первое место, без кимоно - второе место);
- Артём М. (кимоно - первое место, без кимоно - второе место);
- Елизавета Х. (кимоно - первое место, без кимоно - второе место);
- Семён А. (кимоно - второе место, без кимоно - третье место);
- Матвей К. (кимоно - второе место, без кимоно - второе место);
- Андрей Д. (без кимоно - второе место);
- Валерий М. (без кимоно - третье место).
Спортсмены Бурятии выиграли 22 медали по джиу-джитсу
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