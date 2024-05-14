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В Бурятии иностранец пытался подкупить сотрудников ГИБДД

В Бурятии иностранец пытался подкупить сотрудников ГИБДД
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он управлял автобусом, будучи пьяным

В Иволгинском районе Бурятии предъявили обвинение 50-летнему иностранцу за попытку подкупить сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.

По данным следствия, мужчина работал водителем в одной из столичных компаний. 8 мая 2024 года он получил на территории Забайкальского края новый автобус, который должен был перегнать в Москву.

10 мая по пути водитель употребил спиртное и продолжил управлять автобусом в состоянии алкогольного опьянения. В селе Сотниково Иволгинского района для проверки его остановили сотрудники ДПС.

Во время освидетельствования и составления процессуальных документов мужчина стал активно предлагать полицейским взятку в 45 тысяч рублей. Сотрудники неоднократно предупреждали его об уголовной ответственности за дачу взятки. А затем составили уведомление и зафиксировали попытку водителя подкупить представителей власти.

В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина признал вину. Сейчас обвиняемый находится под стражей

покушение на дачу взятки должностному лицу ГИБДД

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