Он управлял автобусом, будучи пьяным
В Иволгинском районе Бурятии предъявили обвинение 50-летнему иностранцу за попытку подкупить сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.
По данным следствия, мужчина работал водителем в одной из столичных компаний. 8 мая 2024 года он получил на территории Забайкальского края новый автобус, который должен был перегнать в Москву.
10 мая по пути водитель употребил спиртное и продолжил управлять автобусом в состоянии алкогольного опьянения. В селе Сотниково Иволгинского района для проверки его остановили сотрудники ДПС.
Во время освидетельствования и составления процессуальных документов мужчина стал активно предлагать полицейским взятку в 45 тысяч рублей. Сотрудники неоднократно предупреждали его об уголовной ответственности за дачу взятки. А затем составили уведомление и зафиксировали попытку водителя подкупить представителей власти.
В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина признал вину. Сейчас обвиняемый находится под стражей
В Бурятии иностранец пытался подкупить сотрудников ГИБДД
Происшествия, Фото:
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