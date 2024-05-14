В Бурятии пройдёт школа по сверхпроводниковым квантовым технологиям

Она будет международной и бесплатной

Этим летом на берегу Байкала для молодых учёных состоится четвёртая международная школа «Сверхпроводниковые технологии для обработки квантовой информации» (SQH-2024). Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления.

Организаторами школы выступают университет науки и технологий МИСИС совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), Российским квантовым центром и ВСГУТУ. Мероприятие проводится при поддержке Российского научного фонда.

«Для молодых исследователей это прекрасная возможность ознакомиться с активно развивающейся областью современной физики», - отметили в пресс-службе ВСГУТУ.

Работа школы запланирована на 27-31 июля 2024 года. Участие предполагает очный и дистанционный формат на бесплатной основе. Регистрация на очное участие открыта до 3 июня 2024.

Рабочими языками школы станут русский и английский.Школа пройдёт на площадке базы отдыха «Парк Сагаан Морин», сообщает университет МИСИС.Школа предназначена для молодых учёных и начинающих исследователей в области физики, квантовой инженерии, квантовых вычислений и смежных областях, включая аспирантов, студентов магистратуры и старших курсов бакалавриата, обучающихся по физико-математическим направлениям подготовки.

Среди лекторов директор института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС Алексей Федоров, профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораторией искусственных квантовых систем МФТИ Олег Астафьев, руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Станислав Страупе, заведующий международной лабораторией физики конденсированного состояния НИУ ВШЭ Юрий Махлин, заведующий отделом математических методов квантовых технологий МИАН им. В.А. Стеклова РАН Александр Печень.



