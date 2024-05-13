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На этой неделе в Бурятию заглянет летняя жара

На этой неделе в Бурятию заглянет летняя жара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидается потепление до +29 градусов

На этой неделе в республике ожидается частая смена погоды, сообщили в Бурятском гидрометцентре.

14-15, 18-20 мая в регионе без существенных осадков, днём тёплая погода до +19,+24. В среду, 15 мая, по южной половине республики жара до +29, по побережью Байкала +10,+15. В ночные часы температура понизится до -3,+3. Ветер переменный слабый.

Ближе к концу пятидневки похолодает. 16-17 мая прогнозируется неустойчивая прохладная, ветреная погода с порывами до 15-22 м/с. Местами пройдёт кратковременный дождь, по северу с мокрым снегом.

Температура ночью +2,+8, днём +13,+18, во время осадков +7,+12, 16 мая потеплеет, местами до +21,+26.

Подробный прогноз погоды на ближайшие три дня

Завтра, 14 мая, в республике осадков не ожидается. Ночью +3,-2, местами -2,-7, днём воздух прогреется до 18-23 градусов тепла, местами прохладнее – всего +8,+13, по юго-западу летняя погода - до +27. Ветер западный, юго-западный 2-7, в отдельных районах 9-14 м/с.

В Улан-Удэ без осадков. Ночью около 0, днём +21,+23. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В среду, 15 мая, по республике преимущественно без осадков, утром и днём по южной половине местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +4,+9, местами -1,-6, днём +23,+29, местами +13,+18.

В четверг, 16 мая, облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны грозы, по крайнему северу в горах мокрый снег. Ветер ночью юго-западный 5-10, утром и днём с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Ночью +5,+10, местами +2,-3, днём столбик термометра поднимется до +23,+28 градусов, местами +15,+20, по Прибайкалью и северу +9,+14.
прогноз погоды

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