Вопрос не решался долгое время
Ещё в марте к уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий из Бурятии. Он попросил омбудсмена посодействовать в переводе из воинской части в отдельный батальон военной полиции. Как выяснилось, мужчина уже получил к нему отношение, однако вопрос долгое время не решался положительно.
Уполномоченный попросила военную прокуратуру соответствующего гарнизона провести проверку. В в/ч, где служил военный, направили срочную телеграмму на его откомандирование и включение в ряды батальона. Мужчина уже прибыл туда для формирования и исполнения обязанностей.
Бурятский омбудсмен помогла военнослужащему попасть в батальон военной полиции
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