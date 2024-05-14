Бурятский омбудсмен помогла военнослужащему попасть в батальон военной полиции

Общество, Фото: личная страница Ю. Жамбаловой во «ВКонтакте»

Вопрос не решался долгое время



Ещё в марте к уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий из Бурятии. Он попросил омбудсмена посодействовать в переводе из воинской части в отдельный батальон военной полиции. Как выяснилось, мужчина уже получил к нему отношение, однако вопрос долгое время не решался положительно.



Уполномоченный попросила военную прокуратуру соответствующего гарнизона провести проверку. В в/ч, где служил военный, направили срочную телеграмму на его откомандирование и включение в ряды батальона. Мужчина уже прибыл туда для формирования и исполнения обязанностей.

