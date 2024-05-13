В Бурятии жители райцентра ходят по опасному мосту

Сельчане заявили, что он уже прогибается под ногами



Жители Тарбагатая жалуются на состояние моста в местности Олзон. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», когда его, наконец, приведут в порядок.



- Невозможно пройти – лежат доски, которые прогибаются. Там ходят дети. Это же опасно, – рассказали сельчане.



Судя по фото, часть переправы и вовсе отсутствует.



Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова сообщила, что необходимый для ремонта материал уже закупили. Восстановить сооружение пообещали в ближайшее время.

