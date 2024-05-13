Стрелки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Также у спортсменов 2 награды всероссийских соревнований



Стрелки из Бурятии успешно выступили на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина. Турниры проходили в Санкт-Петербурге.



По информации министерства спорта РБ, Мария Тулуева выиграла золотую медаль чемпионата России в стрельбе из пневматического карабина у женщин. Бронзовые награды чемпионата у Софии Наумовой (пистолет пневматический, женщины, открытый класс) и Сергея Тулуева (карабин пневматический, дуэль).



Также Константин Цыреторов завоевал две медали всероссийских соревнований. У него третье место в стрельбе из пневматического пистолета в открытом классе и первое место в дуэли на пневматических пистолетах в открытом классе.

