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Стрелки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России

Стрелки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Также у спортсменов 2 награды всероссийских соревнований

Стрелки из Бурятии успешно выступили на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина. Турниры проходили в Санкт-Петербурге.

По информации министерства спорта РБ, Мария Тулуева выиграла золотую медаль чемпионата России в стрельбе из пневматического карабина у женщин. Бронзовые награды чемпионата у Софии Наумовой (пистолет пневматический, женщины, открытый класс) и Сергея Тулуева (карабин пневматический, дуэль).

Также Константин Цыреторов завоевал две медали всероссийских соревнований. У него третье место в стрельбе из пневматического пистолета в открытом классе и первое место в дуэли на пневматических пистолетах в открытом классе.
Бурятия спорт практическая стрельба чемпионат России

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