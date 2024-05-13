13 мая

12 мая

Популярное

На ВДНХ прошли всероссийские соревнования по разбиванию хребтовой кости

На ВДНХ прошли всероссийские соревнования по разбиванию хребтовой кости
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Мероприятия прошли в рамках международного форума

11 мая в Москве, на международной выставке-форуме «Россия» (0+) прошли всероссийские соревнования по традиционной бурятской игре — разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)», посвящённые Дню Победы, а также соревнования по бурятским национальным играм «Шагай наадан» и «Талаан Тобшо наадан». Соревнования завершились торжественной церемонией награждения победителей и призёров. Им были вручены памятные медали, дипломы и денежные призы в категориях «Женщины», «Мужчины до 39 лет» и «Мужчины старше 40 лет». Отдельными призами были награждены самый юный (8 лет) и самый старший (54 года) участники соревнований. Кроме того, победители и призёры получили специальные медали от дирекции выставки – награды выполнены в форме сердца.

Как сообщили в отделе национальных видов спорта, призёрами и победителями соревнований по разбиванию хребтовой кости стали:

Среди женщин
1 место - Галсанова Туяна, Окинский район
2 место - Опонтеева Долгор, Тункинский район
3 место - Хоборкова Ринчина, г. Улан-Удэ

Среди мужчин до 39 лет
1 место - Ринчинов Эрдэни, Джидинский район
2 место - Тюменцев Дмитрий, Тункинский район
3 место - Ямадаев Амгалан, Забайкальский край

Среди мужчин от 40 лет и старше
1 место - Николаев Александр, Иркутская область
2 место - Макаров Михаил, Забайкальский край
3 место - Ошоров Александр, Окинский район

Абсолютным победителем стал Эрдэни Ринчинов из Бурятии. Давид Г. из Улан-Удэ – назван самым юным участником соревнований, а Мурад Мункуев из Закаменского района – самым возрастным спортсменом.

Победитель и призёры по бурятской национальной игре «Шагай наадан»:
1 место - Цыбенов Цырен
2 место - Ойдопова Александра
3 место - Жамбалов Буда

Победитель и призёры по бурятской спортивной игре «Талаан наадан» среди женщин:
1 место - Сымбелова Зинаида
2 место - Опонтеева Долгор
3 место - Дригенова Елена

Победитель и призёры соревнований по бурятской спортивной игре «Талаан наадан» среди мужчин:
1 место - Цыденжапов Бимба
2 место - Данжеев Эрдэм
3 место - Ойдопов Тимур

Победитель и призёры соревнований по бурятской спортивной игре «Тобшо наадан»:
1 место - Базарова Оюна
2 место - Бильдуев Николай
3 место - Шагжаев Амгалан
Бурятия спорт национальные виды спорта разбивание хребтовой кости

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На ВДНХ прошли всероссийские соревнования по разбиванию хребтовой кости
На ВДНХ прошли всероссийские соревнования по разбиванию хребтовой кости
Общество, 13.05.2024
Мероприятия прошли в рамках международного форума
Стрелки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Стрелки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Общество, 13.05.2024
Также у спортсменов 2 награды всероссийских соревнований
В центре Улан-Удэ продолжаются пьяные дискотеки
В центре Улан-Удэ продолжаются пьяные дискотеки
Общество, 13.05.2024
Нетрезвые люди отплясывают на площади Революции под молодёжные песни
Росгвардейцы Бурятии участвовали в праздновании Дня Победы
Росгвардейцы Бурятии участвовали в праздновании Дня Победы
Общество, 13.05.2024
Мероприятия проводились во всех районах республики 
На этой неделе в Бурятию заглянет летняя жара
На этой неделе в Бурятию заглянет летняя жара
Общество, 13.05.2024
Ожидается потепление до +29 градусов
В районе Бурятии ввели сухой закон
В районе Бурятии ввели сухой закон
Общество, 13.05.2024
Там сутки не будут продавать алкоголь
Тургид из Бурятии призвал иркутян не бурханить
Тургид из Бурятии призвал иркутян не бурханить
Общество, 13.05.2024
Эрдэни Дымчков назвал это слово грубым и посоветовал от него избавиться
Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду
Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду
Общество, 13.05.2024
Однако один район останется без ГВС до осени

В столице Бурятии из-за перекрытия улицы образовались адские пробки
В столице Бурятии из-за перекрытия улицы образовались адские пробки
Общество, 13.05.2024
Улан-удэнцам приходится добираться в 20 квартал с пересадками и изрядно переплачивать
В Бурятии объявились крайне редкие клоктуны
В Бурятии объявились крайне редкие клоктуны
Общество, 13.05.2024
Их заметили в Забайкальском нацпарке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^