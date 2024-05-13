На ВДНХ прошли всероссийские соревнования по разбиванию хребтовой кости

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Мероприятия прошли в рамках международного форума



11 мая в Москве, на международной выставке-форуме «Россия» (0+) прошли всероссийские соревнования по традиционной бурятской игре — разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)», посвящённые Дню Победы, а также соревнования по бурятским национальным играм «Шагай наадан» и «Талаан Тобшо наадан». Соревнования завершились торжественной церемонией награждения победителей и призёров. Им были вручены памятные медали, дипломы и денежные призы в категориях «Женщины», «Мужчины до 39 лет» и «Мужчины старше 40 лет». Отдельными призами были награждены самый юный (8 лет) и самый старший (54 года) участники соревнований. Кроме того, победители и призёры получили специальные медали от дирекции выставки – награды выполнены в форме сердца.



Как сообщили в отделе национальных видов спорта, призёрами и победителями соревнований по разбиванию хребтовой кости стали:



Среди женщин

1 место - Галсанова Туяна, Окинский район

2 место - Опонтеева Долгор, Тункинский район

3 место - Хоборкова Ринчина, г. Улан-Удэ



Среди мужчин до 39 лет

1 место - Ринчинов Эрдэни, Джидинский район

2 место - Тюменцев Дмитрий, Тункинский район

3 место - Ямадаев Амгалан, Забайкальский край



Среди мужчин от 40 лет и старше

1 место - Николаев Александр, Иркутская область

2 место - Макаров Михаил, Забайкальский край

3 место - Ошоров Александр, Окинский район



Абсолютным победителем стал Эрдэни Ринчинов из Бурятии. Давид Г. из Улан-Удэ – назван самым юным участником соревнований, а Мурад Мункуев из Закаменского района – самым возрастным спортсменом.



Победитель и призёры по бурятской национальной игре «Шагай наадан»:

1 место - Цыбенов Цырен

2 место - Ойдопова Александра

3 место - Жамбалов Буда



Победитель и призёры по бурятской спортивной игре «Талаан наадан» среди женщин:

1 место - Сымбелова Зинаида

2 место - Опонтеева Долгор

3 место - Дригенова Елена



Победитель и призёры соревнований по бурятской спортивной игре «Талаан наадан» среди мужчин:

1 место - Цыденжапов Бимба

2 место - Данжеев Эрдэм

3 место - Ойдопов Тимур



Победитель и призёры соревнований по бурятской спортивной игре «Тобшо наадан»:

1 место - Базарова Оюна

2 место - Бильдуев Николай

3 место - Шагжаев Амгалан

