На ВДНХ прошли всероссийские соревнования по разбиванию хребтовой кости

Мероприятия прошли в рамках международного форума
11 мая в Москве, на международной выставке-форуме «Россия» (0+) прошли всероссийские соревнования по традиционной бурятской игре — разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)», посвящённые Дню Победы, а также соревнования по бурятским национальным играм «Шагай наадан» и «Талаан Тобшо наадан». Соревнования завершились торжественной церемонией награждения победителей и призёров. Им были вручены памятные медали, дипломы и денежные призы в категориях «Женщины», «Мужчины до 39 лет» и «Мужчины старше 40 лет». Отдельными призами были награждены самый юный (8 лет) и самый старший (54 года) участники соревнований. Кроме того, победители и призёры получили специальные медали от дирекции выставки – награды выполнены в форме сердца.
Как сообщили в отделе национальных видов спорта, призёрами и победителями соревнований по разбиванию хребтовой кости стали:
Среди женщин
1 место - Галсанова Туяна, Окинский район
2 место - Опонтеева Долгор, Тункинский район
3 место - Хоборкова Ринчина, г. Улан-Удэ
Среди мужчин до 39 лет
1 место - Ринчинов Эрдэни, Джидинский район
2 место - Тюменцев Дмитрий, Тункинский район
3 место - Ямадаев Амгалан, Забайкальский край
Среди мужчин от 40 лет и старше
1 место - Николаев Александр, Иркутская область
2 место - Макаров Михаил, Забайкальский край
3 место - Ошоров Александр, Окинский район
Абсолютным победителем стал Эрдэни Ринчинов из Бурятии. Давид Г. из Улан-Удэ – назван самым юным участником соревнований, а Мурад Мункуев из Закаменского района – самым возрастным спортсменом.
Победитель и призёры по бурятской национальной игре «Шагай наадан»:
1 место - Цыбенов Цырен
2 место - Ойдопова Александра
3 место - Жамбалов Буда
Победитель и призёры по бурятской спортивной игре «Талаан наадан» среди женщин:
1 место - Сымбелова Зинаида
2 место - Опонтеева Долгор
3 место - Дригенова Елена
Победитель и призёры соревнований по бурятской спортивной игре «Талаан наадан» среди мужчин:
1 место - Цыденжапов Бимба
2 место - Данжеев Эрдэм
3 место - Ойдопов Тимур
Победитель и призёры соревнований по бурятской спортивной игре «Тобшо наадан»:
1 место - Базарова Оюна
2 место - Бильдуев Николай
3 место - Шагжаев Амгалан
На ВДНХ прошли всероссийские соревнования по разбиванию хребтовой кости
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