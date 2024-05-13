В Бурятии 73 раза горела сухая трава

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Огонь уничтожил более 400 гектаров растительности



На минувшей неделе в Бурятии зарегистрировали 73 возгорания сухой травы на 442 с лишним гектарах. За год таких случаев стало больше на 2,8%, а площадь сгоревшего сухостоя увеличилась на 11,9%. Основная причина – неосторожность с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



С начала особого противопожарного режима в Бурятии выявили 23 нарушителя, устроивших палы сухой растительности. Большинство из них – 12 – уже привлекли к ответственности. Виновных оштрафовали на 110 тысяч рублей, в отношении ещё 11-ти проводится проверка.



