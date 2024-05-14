14 мая

13 мая

Популярное

В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»

В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
«Машу и трёх медведей» опять видели в местности Монахово

В Бурятии, в Забайкальском национальном парке снова на видео попала медведица Маша с тремя медвежатами. Ранее многодетную мать с её ребятишками засняли на кордоне Монахово. Очередное видео прислал Дмитрий Авдеев, старший государственный инспектор, начальник оперативной группы «Баргузин».

- С кордона Забайкальского национального парка в местности Монахово прислали новые кадры: семейство бродит около жилых помещений, разнюхивает территорию, ищет съестное. Несмотря на уверенность, пугаются первого прикрика инспектора и убегают, тряся боками. Замечены уже неоднократно, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



В связи с появлением косолапого семейства туристов нацпарка попросили соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не оставлять пищевые отходы. По словам инспекторов, медведи «осатанели» и «совсем совесть потеряли».
Бурятия медведь национальный парк дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области назвали популярные имена среди новорождённых
В Иркутской области назвали популярные имена среди новорождённых
Общество, 14.05.2024
В регионе озвучена статистика по именам младенцев за январь-апрель этого года
В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»
В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»
Общество, 14.05.2024
«Машу и трёх медведей» опять видели в местности Монахово
Иркутские учёные предупредили о сильнейшей магнитной буре
Иркутские учёные предупредили о сильнейшей магнитной буре
Общество, 14.05.2024
На солнце идут мощные непрерывные вспышки
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
Общество, 14.05.2024
А на некоторые районы в середине мая обрушится мокрый снег

В Улан-Удэ часть домов остаются без горячей воды
В Улан-Удэ часть домов остаются без горячей воды
Общество, 14.05.2024
Из-за порывов на сетях ГВС там появится позже, чем планировалось
В столице Бурятии забьют 17 фонтанов
Общество, 14.05.2024
Один из них заработает в День пограничника
В центре Улан-Удэ откопали старинный колокол
В центре Улан-Удэ откопали старинный колокол
Общество, 14.05.2024
Его обнаружили при сносе дома в исторической части города
В Улан-Удэ берёзы портят жизнь людям
В Улан-Удэ берёзы портят жизнь людям
Общество, 14.05.2024
Они вызывают у некоторых горожан мучительную аллергию
В районной больнице в Бурятии прикрыли инфекционное отделение
В районной больнице в Бурятии прикрыли инфекционное отделение
Общество, 14.05.2024
Оно перешло на режим экстренности из-за отсутствия пациентов
В Бурятии детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением сестёр
В Бурятии детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением сестёр
Общество, 14.05.2024
Также Наталья Ганькина поможет многодетной матери
Улан-удэнцы рассказали, из-за чего стрессуют на работе
Улан-удэнцы рассказали, из-за чего стрессуют на работе
Общество, 14.05.2024
Им приходится нервничать по вине руководства и из-за маленькой зарплаты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^