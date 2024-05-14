«Машу и трёх медведей» опять видели в местности Монахово
В Бурятии, в Забайкальском национальном парке снова на видео попала медведица Маша с тремя медвежатами. Ранее многодетную мать с её ребятишками засняли на кордоне Монахово. Очередное видео прислал Дмитрий Авдеев, старший государственный инспектор, начальник оперативной группы «Баргузин».
- С кордона Забайкальского национального парка в местности Монахово прислали новые кадры: семейство бродит около жилых помещений, разнюхивает территорию, ищет съестное. Несмотря на уверенность, пугаются первого прикрика инспектора и убегают, тряся боками. Замечены уже неоднократно, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В связи с появлением косолапого семейства туристов нацпарка попросили соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не оставлять пищевые отходы. По словам инспекторов, медведи «осатанели» и «совсем совесть потеряли».
В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Изменения ожидаются в мае – июне
В регионе озвучена статистика по именам младенцев за январь-апрель этого года
«Машу и трёх медведей» опять видели в местности Монахово
Соревнования проходили в Москве
На солнце идут мощные непрерывные вспышки
Финал состоится в Москве в июле
А на некоторые районы в середине мая обрушится мокрый снег
Из-за порывов на сетях ГВС там появится позже, чем планировалось
Один из них заработает в День пограничника
Его обнаружили при сносе дома в исторической части города
Движение там ограничат на сутки
Они вызывают у некоторых горожан мучительную аллергию
Оно перешло на режим экстренности из-за отсутствия пациентов
Также Наталья Ганькина поможет многодетной матери
Им приходится нервничать по вине руководства и из-за маленькой зарплаты