В пригородном селе Бурятии водителя мусоровоза укусила собака

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из-за этого в Иволгинске приостановили вывоз ТКО



Жители пригородного Иволгинского района Бурятии жалуются на переполненные мусорные контейнеры. К примеру, в переулке Хасурта в селе Сужа отходы, по словам местных, не вывозят уже три недели.



- Ящики полные, запах начался зловонный. Дозвониться до «ЭкоАльянса» (региональный оператор по обращению с ТКО – прим.) невозможно, – посетовали сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».



Не лучше ситуация и на улице Курумканская в Иволгинске. Представитель компании-подрядчика «ЭкоАльянска» объяснил сбои с вывозом мусора в Суже болезнью водителя мусоровоза. Замены нет, поскольку не каждый может управлять многотонной машиной на узких и тупиковых улицах в частном секторе.



А в Иволгинске вывезли лишь часть отходов, поскольку при сборе ТКО грузчика укусила собака, принадлежащая местному жителю. Сбор мусора в селе пока приостановили. Владельцев же домашних животных призвали не отпускать их на самовыгул ради безопасности окружающих.

