Из-за этого в Иволгинске приостановили вывоз ТКО
Жители пригородного Иволгинского района Бурятии жалуются на переполненные мусорные контейнеры. К примеру, в переулке Хасурта в селе Сужа отходы, по словам местных, не вывозят уже три недели.
- Ящики полные, запах начался зловонный. Дозвониться до «ЭкоАльянса» (региональный оператор по обращению с ТКО – прим.) невозможно, – посетовали сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».
Не лучше ситуация и на улице Курумканская в Иволгинске. Представитель компании-подрядчика «ЭкоАльянска» объяснил сбои с вывозом мусора в Суже болезнью водителя мусоровоза. Замены нет, поскольку не каждый может управлять многотонной машиной на узких и тупиковых улицах в частном секторе.
А в Иволгинске вывезли лишь часть отходов, поскольку при сборе ТКО грузчика укусила собака, принадлежащая местному жителю. Сбор мусора в селе пока приостановили. Владельцев же домашних животных призвали не отпускать их на самовыгул ради безопасности окружающих.
В пригородном селе Бурятии водителя мусоровоза укусила собака
Общество, Фото:
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