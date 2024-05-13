Росгвардейцы Бурятии участвовали в праздновании Дня Победы





















В районах Бурятии росгвардейцы приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.В Тункинском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии участвовали в митинге «Через года, через века помните!» и зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.В селе Турунтаево Прибайкальского района к мемориалу воинам-прибайкальцам росгвардейцы возложили венки и цветы.В посёлке Таксимо Муйского района росгвардейцы также поздравили с праздником детей войны и тружеников тыла. Сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в праздничном митинге и возложили траурные венки к обелиску Победы.В Баунтовском эвенкийском районе сотрудники вневедомственной охраны пронесли Знамя Победы на торжественном митинге, а затем спели военные песни для односельчан, завершив концерт песней «День Победы».В праздничные дни сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравляли с Днём Великой Победы своих подшефных – тружеников тыла, желали им здоровья и долгих лет жизни, вручали приветственные адреса от руководства Росгвардии, продуктовые наборы к праздничному столу и подарки.