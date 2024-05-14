Госдума утвердила Юрия Трутнева в должности вице-премьера

Он продолжит отвечать за Дальний Восток

13 мая депутаты Государственной думы утвердили зампредом правительства России - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. За его кандидатуру проголосовали 376 депутатов, 58 - воздержались. Против не было никого.

Трутнев на заседании представил депутатам планы по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба правительства России.

К 2030 году будет открыто более 1700 предприятий, создано более 230 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций достигнет 10,5 трлн рублей. Инвестиции в 8,5 трлн рублей уже обеспечены обязывающими соглашениями с инвесторами.

Важнейшей задачей является привлечение населения на Дальний Восток. Для её решения правительством реализуется дальневосточная ипотека под 2% годовых и программа «Гектар», идёт предоставление доступного арендного жилья, внедрён целый ряд других инструментов. Аналогичная система поддержки создана и в арктической зоне.

Большая работа по повышению качества жизни дальневосточников проводится в рамках дальневосточной президентской субсидии. За 6 лет построено 119 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, 159 школ, 74 детских сада, 75 спортивных объектов, 49 учреждений культуры. Проложены километры дорог, приведено в порядок 143 объекта ЖКХ, закуплено более 600 единиц общественного и технологического транспорта.

Хороший отзыв у людей получила программа «1000 дворов», в рамках которой на сегодняшний день благоустроено 1810 общественных территорий во всех субъектах Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке.

- 25 городов пройдут реновацию (включая Улан-Удэ – ред.). Все планы реновации построены совместно с жителями, все на основании опросов, - сказал Трутнев. - Самые важные проблемы всех этих городов. В них проживает 4,1 млн человек - более половины населения Дальнего Востока. Этот масштабный проект повысит качество жизни людей. Мы сейчас создаем систему управления данным проектом. На неё уже выделяется и выделено 400 миллиардов. Общую сумму даже не буду сейчас называть. Большая работа, которую точно дальневосточники почувствуют и оценят, - сказал Юрий Трутнев

Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики привела основные тезисы выступления Трутнева, рассказавшего и об итогах работы:

- Создана целостная система управления развитием Дальнего Востока и Арктики;

- С господдержкой в ДФО и в арктической зоне РФ построено 1001 предприятие, инвесторами фактически вложено в экономику 4,3 трлн ₽. Общее количество инвестпроектов с господдержкой приближается к 4 тыс. Создано почти 150 тыс. рабочих мест;

- К 2030 г. будет открыто 1700 предприятий, создано 230 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций достигнет 10,5 трлн ₽;

- Основное направление - повышение качества жизни людей. Реализуются мастер-планы 25 городов ДФО. До конца года разработают планы развития 16 агломераций АЗРФ;

- Работают льготная ипотека, программа «Гектар». Началось предоставление доступного арендного жилья;

- Модернизируется социальная инфраструктура по дальневосточной президентской субсидии;

- По программе «1000 дворов» в ДФО благоустроено 1810 общественных территорий.