Также Наталья Ганькина поможет многодетной матери
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о работе, проведённой в ходе посещения дома ребёнка «Аистёнок» в Улан-Удэ.
- 44 малыша из разных районов республики, родители которых ограничены, лишены родительских прав либо поместили детей в учреждение в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. При изучении историй детей в первую очередь проверяем основания помещения и сроки пребывания детей в учреждении, оцениваем законность действий органов опеки и попечительства, - рассказала она на своей странице в соцсети.
Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением двух сестёр из Джидинского района.
- Одна девочка 3 лет специалистами опеки и попечительства помещена в учреждение в районе, а младшая, полутора лет, без уважительных причин - в «Аистёнок». Очевидно, что нарушено право детей на общение с родными братьями и сестрами, - продолжила Наталья Ганькина.
Также она поведала о матери, ограниченной в правах в отношении четверых детей. Баргузинским районным судом в связи с исправлением поведения и образа жизни мамы отменено ограничение в правах в отношении троих детей, которые сейчас находятся с мамой.
- По самому младшему ребёнку идёт суд, теперь уже в Октябрьском районе, мама добивается возврата ребёнка домой. Будем помогать, - отметила уполномоченный по правам ребёнка в республике.
«По выявленным замечаниям готовлю предложения в адрес руководителей районов и в министерство социальной защиты населения республики, необходимо усилить контроль за работой специалистов опеки на местах. Хочу поблагодарить работников Дома ребёнка «Аистенок» за заботу и чуткое отношение к каждому, без исключения, малышу», - заключила она.
В Бурятии детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением сестёр
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они вызывают у некоторых горожан мучительную аллергию
Им приходится нервничать по вине руководства и из-за маленькой зарплаты
Пенсионеры остались без единственного жилья после страшного пожара
Их будет выполнять S7
Они прилетели на малую родину в отпуск
Она будет международной и бесплатной
В разгаре «ямочный ремонт»
Косолапых видели в Усть-Илимском районе
Люди потребовали запустить там грейдер
Выставлены дополнительные экипажи ДПС
На график повлияли автомобильные пробки
Нужно иметь голову на плечах
В Улан-Удэ введут сухой закон
Зону отдыха заполонили агрессивные пьяницы
Вопрос не решался долгое время