В Бурятии детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением сестёр

Общество, Фото: страница Натальи Ганькиной

Также Наталья Ганькина поможет многодетной матери



Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о работе, проведённой в ходе посещения дома ребёнка «Аистёнок» в Улан-Удэ.



- 44 малыша из разных районов республики, родители которых ограничены, лишены родительских прав либо поместили детей в учреждение в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. При изучении историй детей в первую очередь проверяем основания помещения и сроки пребывания детей в учреждении, оцениваем законность действий органов опеки и попечительства, - рассказала она на своей странице в соцсети.



Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением двух сестёр из Джидинского района.



- Одна девочка 3 лет специалистами опеки и попечительства помещена в учреждение в районе, а младшая, полутора лет, без уважительных причин - в «Аистёнок». Очевидно, что нарушено право детей на общение с родными братьями и сестрами, - продолжила Наталья Ганькина.



Также она поведала о матери, ограниченной в правах в отношении четверых детей. Баргузинским районным судом в связи с исправлением поведения и образа жизни мамы отменено ограничение в правах в отношении троих детей, которые сейчас находятся с мамой.



- По самому младшему ребёнку идёт суд, теперь уже в Октябрьском районе, мама добивается возврата ребёнка домой. Будем помогать, - отметила уполномоченный по правам ребёнка в республике.



«По выявленным замечаниям готовлю предложения в адрес руководителей районов и в министерство социальной защиты населения республики, необходимо усилить контроль за работой специалистов опеки на местах. Хочу поблагодарить работников Дома ребёнка «Аистенок» за заботу и чуткое отношение к каждому, без исключения, малышу», - заключила она.

