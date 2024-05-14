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В Бурятии детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением сестёр

В Бурятии детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением сестёр
Общество,  Фото:страница Натальи Ганькиной
Также Наталья Ганькина поможет многодетной матери

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о работе, проведённой в ходе посещения дома ребёнка «Аистёнок» в Улан-Удэ.

- 44 малыша из разных районов республики, родители которых ограничены, лишены родительских прав либо поместили детей в учреждение в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. При изучении историй детей в первую очередь проверяем основания помещения и сроки пребывания детей в учреждении, оцениваем законность действий органов опеки и попечительства, - рассказала она на своей странице в соцсети.

Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с разлучением двух сестёр из Джидинского района.

- Одна девочка 3 лет специалистами опеки и попечительства помещена в учреждение в районе, а младшая, полутора лет, без уважительных причин - в «Аистёнок». Очевидно, что нарушено право детей на общение с родными братьями и сестрами, - продолжила Наталья Ганькина.

Также она поведала о матери, ограниченной в правах в отношении четверых детей. Баргузинским районным судом в связи с исправлением поведения и образа жизни мамы отменено ограничение в правах в отношении троих детей, которые сейчас находятся с мамой.

- По самому младшему ребёнку идёт суд, теперь уже в Октябрьском районе, мама добивается возврата ребёнка домой. Будем помогать, - отметила уполномоченный по правам ребёнка в республике.

«По выявленным замечаниям готовлю предложения в адрес руководителей районов и в министерство социальной защиты населения республики, необходимо усилить контроль за работой специалистов опеки на местах. Хочу поблагодарить работников Дома ребёнка «Аистенок» за заботу и чуткое отношение к каждому, без исключения, малышу», - заключила она.
уполномоченный по правам ребенка семьи

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